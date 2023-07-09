台中安定國小6繪本開展 師生畫出外埔之美

台中市外埔區安定國小的師生6本繪本展，今天起到8月27日，在台中市圖書館外埔分館展出，6本繪本都是老師指導、小學生手繪外埔之美，更有小學生和社區長輩們一起整合作品，在繪本中描繪出祖孫情。

外埔區安定國小在火炎山下，臨大安溪，有社區農業資源，學校選在暑假第二周的假日，今天在台中市圖書館外埔分館辦理繪展，展期自7月9日至8月27日止。

從105學年度起，安定國小整合RGNP的課程概念，帶領學生走讀社區，建構安定國小的校訂課程，以一個學年一個主題的模式，截至111學年度止，師生共創作6本繪本。