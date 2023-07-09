台中安定國小6繪本開展 師生畫出外埔之美
台中市外埔區安定國小的師生6本繪本展，今天起到8月27日，在台中市圖書館外埔分館展出，6本繪本都是老師指導、小學生手繪外埔之美，更有小學生和社區長輩們一起整合作品，在繪本中描繪出祖孫情。
外埔區安定國小在火炎山下，臨大安溪，有社區農業資源，學校選在暑假第二周的假日，今天在台中市圖書館外埔分館辦理繪展，展期自7月9日至8月27日止。
從105學年度起，安定國小整合RGNP的課程概念，帶領學生走讀社區，建構安定國小的校訂課程，以一個學年一個主題的模式，截至111學年度止，師生共創作6本繪本。
安定國小校長陳素萍表示，安定國小地處偏鄉，須帶學生與社區圖書館及鄰近小學相互交流。師生共創的繪本既是學校的校本教材，更是學生發表的媒材。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言