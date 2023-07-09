做音樂門檻降低 北市高中嘻研社如雨後春筍

社群平台流行、新課綱等多重因素影響下，台北市多所高中的熱門社團正經歷大洗牌。熱舞等傳統大社逐漸衰退，成立最久頂多6年的嘻研社卻逆勢崛起，還能聯合數十校共同演出。

從韓國的「Show Me The Money」到中國大陸的「中國有嘻哈」，台灣近幾年也推出「大嘻哈時代」，饒舌歌曲逐漸走入大眾眼中，甚至蔚為主流。不只台大嘻研、政大黑音等大學社團蓬勃發展，高中端的饒舌創作社團也如雨後春筍般誕生。

透過Instagram搜尋，可以找到超過10所台北市高中的嘻哈研究社帳號，但若想實際走入校園採訪，許多師長難掩疑慮。1名不願具名的校長婉拒受訪，表示嘻研社社員與校方互動已對其他學生及環境產生負面影響，「他們有脫序行為，與教育場合無法適當結合。」

另一校的學務主任則說，校內嘻研社成員並不是太乖巧，社團幹部也才剛被記過，如果學校還讓他們接受媒體採訪，會對其他品性良善的學生不公平，更可能造成學校管教上的困擾。

實際詢問學生的感受，明倫高中第3屆嘻哈文化研究社教學長黃同學、社長董同學及副社長徐同學半開玩笑地表示，「我們當然被覺得是壞學生」、「我們最壞了」。

徐同學說，她的家人不喜歡她玩嘻研社，但她認為社團與她成績爛沒有關聯，「要比壞的話多的是啦」；董同學則說，媽媽希望他多花點心思在課業上，「但我不會因為沒有嘻研社就去多讀書，也不會因為嘻研社去做壞事。」

不過，徐同學興奮表示，在她不斷跟爸爸分享自己的偶像之後，爸爸有慢慢接受她喜歡饒舌、加入嘻研社這件事。但若要把自己的作品放給家人聽，3人異口同聲：「我不敢。」

另一方面，被學生譽為雙北歷史最悠久也最強的大安高工嘻研社社長兼教學長施同學說，大安嘻研不會被當成壞小孩，「我們只會被當成怪人，大家都覺得我們很怪，這是大安嘻研的特色，因為學長們更怪。」

他舉例，許多人想到饒舌、嘻哈音樂就是Diss（冒犯）、不雅詞彙，「嘻哈文化就是從街頭出來的，所以大家都會把自己包裝得很凶，這也是嘻哈文化的底蘊。但我們受學長的薰陶，比較沒有在做那種很凶的東西」，「像我跟和平嘻研的人，就一起為了不見的褲子寫了一首歌，是不是很怪？」

施同學跟大安嘻研副社長劉同學還說，他們的家長都知道他們參加嘻研社，還會主動說要聽他們寫的歌，甚至分享到家族群組，「他們（家人）都滿開心的，所以我也很開心。」

雖然社團都成立不久，且COVID-19疫情剛落幕，但各校嘻研社已建立密切且穩固的連結。例如明倫高中今年就與松山家商嘻研社合辦10校聯合迎新，大安嘻研也主辦了一場24校派對，一整年下來有10幾場活動可以參與。

黃同學還被社長及副社長拱出來，因為他代表明倫高中首度參加專為高中生舉辦、參賽者約700人的音樂競賽「Hi Stage 4.0」，就一舉拿下嘻哈組第2名殊榮，成為校園風雲人物。

談到創作歷程，受訪同學說，通常都是想到什麼就記錄下來、有靈感就寫一下，所以不太能計算到底花了多少時間；技巧及方法則是靠學長姊經驗傳承或網路上的教學影片，而不是請老師專門指導。

大安嘻研社長施同學指出，相較熱舞社或熱音社，嘻哈的創作相對簡單許多，入門門檻也較低，網路上就可以找到現成的伴奏，所以會寫、會唱的人越來越多，「基本上敢唱就贏了，會難聽只是因為沒有自信、沒有企圖心。」

面對即將到來的學測，明倫嘻研的董同學說，加入台大嘻研、政大黑音開始成為他念書的動力來源。施同學則肯定，嘻研社上台表演、創作音樂的經歷，將會是學習歷程檔案中的加分項。

他們說，比起做饒舌，更喜歡說自已是在玩音樂，而嘻哈就是一種態度，也是他們對音樂的想法，更是生活中難以抽離的一部分。「就算沒有考上台大、政大，還是會繼續創作」，董同學笑著表示。