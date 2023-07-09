兩度獲總統教育獎 全盲生吳佳晉籌辦音樂會展現自我

兩度獲得總統教育獎的視障學生吳佳晉，今年從新興高中音樂班畢業。她希望為自己的18歲做些不一樣的事，協助籌辦《有愛無礙 追夢狂想》音樂會，推廣視障音樂，藉由展演促進明盲之間的交流，並讓視障者更加勇於挑戰自我，擁有展演的舞台。

吳佳晉出生時就全盲，但在學業與音樂路上努力不懈，用樂觀進取彌補先天缺陷，在學業、音樂與體育表現優秀，她的故事激勵人心，讓許多人深受感動，在2017、2020年獲得總統教育獎。

吳佳晉說，雖因早產導致視神經萎縮而失去視力，但自小熱愛音樂，學習鋼琴、小提琴，因緣際會下認識視障音樂老師辜進心，並受邀參與維士比基金會籌辦的視障音樂會，繼而認識了許多與自己年紀相仿，同樣喜愛音樂且才華洋溢的視障朋友們。「希望我們能有機會在舞台上展演，讓社會大眾看到在教育均等機會下，視障者也能演奏動人樂曲。」

「我從不認為自己失能。」吳佳晉會游泳、拉小提琴，考上音樂班後開始學習聲樂，為演唱義大利文歌曲還 得苦練彈舌音。她表示，除了家人，也得到許多貴人的幫助，像是資源班老師、視障巡迴老師，還有聲樂、鋼琴、小提琴指導老師，還有身邊協助生活的小天使同學們。其中與她相伴四年多的張紋瑄，在她提出籌畫音樂會時欣然允諾協辦，要一起把音樂的種子散播出去，讓更多人能欣賞音樂的美好。

高雄市青少年交響樂團8月5日晚上將在文化中心至善廳，舉辦這場「有愛無礙追夢狂想」音樂會，演出者包括：吳佳晉、邱殷蓉、張紋瑄、陳睿賢、李昌勳、方勻亭與陳柏榮，內容包括樂器獨奏、聲樂演唱。主辦單位指出，這場音樂會純為公益演出，但是為符應場地售票率的要求，將徵求認購義賣票券，每張100元，售票所得將以認購者名義捐贈相關機構。聯絡電話0975-120463。