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舒緩教師教學壓力 竹市將調降國中7科授課節數

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

為舒緩教師教學壓力，新竹市長高虹安昨天宣布，112學年度第1學期起，調降新竹市國民中學藝術、綜合活動、健體等3大領域，共計7科365名教師每周授課節數由現行20節調降為19節，減輕老師負擔，盼提升學校行政效能與學生受教品質。

新竹市政府教育處指出，現行國中教師授課節數中，藝術領域、綜合活動領域、健體領域等3個領域，包含視覺藝術、表演藝術、家政、童軍、輔導、健康教育、體育等7科，教師每周授課節數為20節，已符合中央法令規定節數標準。

教育處長童鳳嬌說，該7科雖非一般所稱「考科」，教師仍需負責校內相關團隊或競賽訓練，對各項業務推動付出也未少於其他科別教師，為減輕該7科教師的教學負擔，因此112學年度起授課節數調降。

高虹安表示，新竹市府重視教師權益及學生受教品質，透過調降授課節數，不僅可以激勵教師士氣，並減輕教師負擔，讓老師們有更多備課與進修的時間，同時搭配改善學校教學軟硬體設施，協助孩子多元學習，也是具體實踐新竹好學的教育目標。

市府教育處進一步說明，未來會衡酌新竹市府財政狀況，以「逐年調降」為目標，以確保教學品質，達到新竹好學的教育目標，提供教師有更多時間，精進教學內容。

高虹安 團隊

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