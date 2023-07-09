聽新聞
test
0:00 / 0:00
舒緩教師教學壓力 竹市將調降國中7科授課節數
為舒緩教師教學壓力，新竹市長高虹安昨天宣布，112學年度第1學期起，調降新竹市國民中學藝術、綜合活動、健體等3大領域，共計7科365名教師每周授課節數由現行20節調降為19節，減輕老師負擔，盼提升學校行政效能與學生受教品質。
新竹市政府教育處指出，現行國中教師授課節數中，藝術領域、綜合活動領域、健體領域等3個領域，包含視覺藝術、表演藝術、家政、童軍、輔導、健康教育、體育等7科，教師每周授課節數為20節，已符合中央法令規定節數標準。
教育處長童鳳嬌說，該7科雖非一般所稱「考科」，教師仍需負責校內相關團隊或競賽訓練，對各項業務推動付出也未少於其他科別教師，為減輕該7科教師的教學負擔，因此112學年度起授課節數調降。
高虹安表示，新竹市府重視教師權益及學生受教品質，透過調降授課節數，不僅可以激勵教師士氣，並減輕教師負擔，讓老師們有更多備課與進修的時間，同時搭配改善學校教學軟硬體設施，協助孩子多元學習，也是具體實踐新竹好學的教育目標。
市府教育處進一步說明，未來會衡酌新竹市府財政狀況，以「逐年調降」為目標，以確保教學品質，達到新竹好學的教育目標，提供教師有更多時間，精進教學內容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言