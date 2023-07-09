北一女推廣循環杯 創成功案例

台北市環保局結合北一女的參與式預算提案，攜手1家外送平台及11家業者，以該校為示範據點，啟動「循環杯環保外送服務」，擴大成「台北市循環杯友善服務」，範圍遍及公館和台北站前商圈、市府市政大樓。示範計畫去年底結束，共78家業者響應，借用多達9萬3千多杯次，也成為北市參與式預算成功案例。

北一女8名學生最初發想源於高一上學期課程「專題研究」，討論以公民行動解決問題。學生黃雨柔分享，「學姊妹互送手搖飲，不單是因為喜歡喝，也是禮尚往來維持禮節」，學生許珮綺說一天最多拿過3杯，喝不完只能帶回家，有的壽星生日當天還會滿桌的飲料與點心。

她們觀察校園午餐時間、班日等活動，常有一次性餐具大量產生，又以飲料杯與餐盒為最大宗，學生楊羚婕指出，班上垃圾桶時不時爆量，大家甚至得拿到校外公車站牌下的垃圾桶丟，學生華耘也說「有環保意識與實際行動是兩件事」。

學生們說，計畫剛上路時，校內訂飲料會選擇有循環杯的業者，引起熱潮，後來遇上疫情、停課等因素，使用的人還是有，但仍有進步空間，畢竟實際去辦會員、找尋有循環杯的店家借用循環杯，「要踏出第一步最難。」

「最大野心是進軍到全台」，學生們聊及提案最初時眼光閃爍，後來看到民眾熟練地在機台還杯，當下感到成就感十足。

但她們也坦言大眾存有衛生疑慮，強調循環杯高溫蒸汽殺菌、遠紅外線消毒，比內用餐具還乾淨。

她們認為，政府宣傳不用力，不少人不知道循環杯借還機台的作用，建議可讓店家主動詢問消費者要不要嘗試循環杯，就如加價購商品等行銷手法。