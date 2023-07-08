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永遠的風華─林文月紀念會 文化部代表頒贈總統褒揚令

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部政務次長李靜慧（右）今出席「永遠的風華─林文月紀念會」，並代表總統頒贈褒揚令，由林文月女兒郭思敏女士代表受贈。圖／文化部提供
文化部政務次長李靜慧（右）今出席「永遠的風華─林文月紀念會」，並代表總統頒贈褒揚令，由林文月女兒郭思敏女士代表受贈。圖／文化部提供

知名作家林文月於5月26日辭世，享耆壽90歲。為表彰其長期致力創作、翻譯與學術研究，文化部政務次長李靜慧今出席「永遠的風華─林文月紀念會」，表達對林文月老師的深切懷念，並代表頒贈總統褒揚令，由林文月女兒郭思敏女士代表受贈。

林文月創作文類涵括論述、散文及傳記，並翻譯日本古典文學，曾以散文集作品《午後書房》獲得第9屆時報文學獎散文推薦獎、《交談》獲得第14屆國家文藝獎散文類獎、《擬古》獲聯合報最佳書獎文學類、《飲膳札記》獲第3屆台北文學獎、翻譯作品《源氏物語》獲得國家文藝獎翻譯成就獎；2007年獲選為國立台灣大學傑出校友、2012年獲頒行政院文化獎、2013年獲得日本人間文化研究機構日本研究功勞獎。

文化部表示，林文月老師為台灣文壇具代表性的作家、學者及翻譯家，在古典文學研究、日文翻譯、散文寫作等方面成就斐然，不僅散文與學術成就蔚為典範，更為台日文學交流開創新時代，對台灣的學界和文壇有深遠的影響。

追思會由台大文學院、中文系、日文系及文訊雜誌社主辦，包含林文月家屬、日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部代部長村嶋郁、台大副校長廖婉君、文學院副院長康韻梅、日文系系主任林慧君，以及文訊雜誌社社長封德屏等出席。

日本台灣交流協會 文化部

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