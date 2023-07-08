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國際少年運動會花蓮傳捷報 跆拳道踢下一金一銀

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣首度組團參加國際少年運動會，首日跆拳道項目傳回捷報，花崗國中林冠宇（左三）踢下金牌，縣府代理祕書長饒忠及教練為他喝采。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣首度組團參加國際少年運動會，首日跆拳道項目傳回捷報，花崗國中林冠宇（左三）踢下金牌，縣府代理祕書長饒忠及教練為他喝采。圖／花蓮縣政府提供

2023國際少年運動會昨起在韓國大邱舉行，花蓮縣代表隊傳出捷報，花崗國中跆拳道選手林冠宇、林秉宏踢下一金、一銀，最為風光；桌球單打美崙國中王楷毅、花崗國中陳喬妍，都以全勝佳績挺進八強賽。

為花蓮摘金的林冠宇，就讀嘉里國小6年級時接觸跆拳道，雖然起步比較晚，但是成績突飛猛進，國三的他，已奪得112年全國原住民族運動會青少年男子組68公斤金牌、112年全國中等學校運動會73公斤級金牌，更入選2022年世界少年國手。

這次在男子73公斤級冠亞軍戰面對地主隊韓國選手，林冠宇發揮出色實力，成功踢下金牌，他感謝陳廖霞教練等人在比賽期間的指導。花崗國中跆拳道教練顏祥玶表示，國際少年運動會結束後，林冠宇、林秉宏馬上要到泰國接受訓練和參賽，林冠宇暑假過後將升上花蓮高工，加入花工跆拳道隊繼續練習。

昨天除跆拳道、桌球，花蓮足球代表隊和籃球隊也出賽，足球隊首戰以6:0輕取人高馬大的希臘-薩摩斯島隊，可惜第二場比賽1:4敗給匈牙利，還在爭取晉級機會；自強國中籃球隊則在三對三賽事以12:4擊敗肯亞-奈洛比隊，拿下第一勝。

花蓮縣參訪團由縣府代理祕書長饒忠率領，到各比賽場地為選手加油，也代表財團法人花蓮縣體育發展基金會轉贈加菜金，期許在接下來賽事中繼續爭取佳績。

國際少年運動會是以城市為組團參賽單位的國際組織，也是國際奧委會所承認的正式組織，選手參賽年齡限制在12至15歲，今年邁入第55屆，共有27個國家62個城市2500名選手。花蓮首度組團，有8名足球選手、4名籃球選手、4名跆拳道選手以及2名桌球選手參加4項賽事。

花蓮縣首度組團參加國際少年運動會，首日跆拳道項目傳回捷報，花崗國中林冠宇（右2）踢下金牌，縣府代理祕書長饒忠及教練為他喝采。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣首度組團參加國際少年運動會，首日跆拳道項目傳回捷報，花崗國中林冠宇（右2）踢下金牌，縣府代理祕書長饒忠及教練為他喝采。圖／花蓮縣政府提供

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