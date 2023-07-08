熱血！無畏台中35度豔陽 100位小小棒球種子場上練球

熱血棒球！台中市神岡棒球委員會昨天起舉辦一連3天的棒球夏令營，今年來自台中市各區100位的小小棒球種子，無謂豔陽飆破35度高溫，在場上揮灑汗水，並由台中成棒隊大哥哥指導球技，傳承棒球精神。

今年共有100位7至13歲不等的小小棒球員報名，台中市神岡棒球委員會邀請台中成棒隊的大哥哥們現場指導，當球星們出現，孩子們都興奮不已，更別說能夠親自接受到成棒球員的專業指導。

神岡區棒球委員會主任委員陳培霖表示，大神岡棒球聯盟長期以來在地深耕，不僅球隊在各項全國賽戰績卓越，每到寒暑假都會舉辦營隊，讓喜愛打球的孩子們能夠開心且正確的打球，並為基層棒球努力。

昨開幕活動中，台中成棒隊內野教練楊承駿分享，「快樂打球、樂中學習，也要享受比賽」，以棒球「一球入魂」的精神，面對未來的各項挑戰。立法委員楊瓊瓔說，運動紮根從小開始，願孩子都有快樂的暑假、開心打棒球。

「請多多指教！」參加神岡棒球營隊孩子們，列隊脫帽向台中成棒隊的球星敬禮時，代表棒球場重視的「態度」與「團隊精神」。