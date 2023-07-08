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獲總統教育獎 建中罕病生愛滑板、多益滿分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
二〇二三年總統教育獎受獎代表陳柏元（前左起）、張欣怡、吳于嫣、潘博均、顧文凱、王沐晴、方振宇（後左起）、黃奕絜 、林義宸等人合影。記者曾吉松／攝影
二〇二三年總統教育獎受獎代表陳柏元（前左起）、張欣怡、吳于嫣、潘博均、顧文凱、王沐晴、方振宇（後左起）、黃奕絜 、林義宸等人合影。記者曾吉松／攝影

總統教育獎昨舉行頒獎典禮，由蔡英文總統親自頒獎勉勵五十六位獲獎生。建中生顧文凱自幼患有CMT罕見疾病，肌肉、視神經退化，但克服身體障礙嘗試滑板運動，亦考取多益滿分。顧文凱分享，時常瀏覽國外網站並靠網路影片練習聽力，從日常生活累積英語能力，期望未來能考取台大法律系，從事法律工作之餘持續推廣身障滑板。

大專組獲獎人、國立體育大學學生方振宇左臂功能幾乎喪失，但透過羽球運動找到人生目標，是我國首位站上帕拉林匹克的羽球選手，並於東京帕運獲得男子單打第四名佳績。方振宇表示，目前持續訓練、出國比賽，盼累計積分獲得下屆帕運資格。

國中組獲獎人、花崗國中學生羅千晴罹患罕見肢帶型肌肉失養症，仰賴輪椅移動，但仍自學電腦繪圖、動畫、遊戲。她說，得獎感覺很不真實，但也勉勵有類似際遇的學生，就算氣餒也要努力堅持，就會闖出一片天。

運動 蔡英文 多益

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