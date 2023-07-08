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台東科研少年試射小火箭 飛3公尺

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東高中科研社4名高二生，前天試射自製小型火箭，6枚順利升空，飛行最高3公尺。記者尤聰光／攝影
台東高中科研社4名高二生，前天試射自製小型火箭，6枚順利升空，飛行最高3公尺。記者尤聰光／攝影

火箭發射出去了！」國立台東高中4名高二生，歷經多次試驗，甚至差點造成學校火警、被記過，在成功大學學生技術支援、立委劉櫂豪資金贊助，前天傍晚在豐榮國小操場再度發射20餘枚小型火箭，雖失敗收場，但仍阻擋不了他們的火箭夢，將繼續自製研發火箭。

「54321，發射！」豐榮國小操場20餘枚小型火箭陸續點燃升空，但結果不是就地冒煙，就是當場燒毀，但仍有6枚順利短暫升空，最高飛行高度3公尺，現場響起一片掌聲。這場火箭發射秀，是東中科研社的4名高二生催生的試驗計畫。

4名學生分別為張譽鐙、林新武、江其宸、王冠宇，他們參加「2023愛台東夢想資助計畫」獲立委劉櫂豪6萬元獎金圓夢，還請成大學生技術指導，歷經半年多，共製造20餘枚小型火箭。

學生張譽鐙說，大眾對火箭很陌生，去年11月他和同學們在學校科研社發想火箭升空夢想，要讓更多人認識太空設備。

林新武說，前天傍晚小火箭雖只飛行3公尺，也算是一大成功，有信心今年完成10層樓高的飛行目標。家長說，「這群孩子不氣餒圓夢，我們大人支持鼓勵」。

台東高中科研社4名高二生，前天試射自製小型火箭，6枚順利升空，飛行最高3公尺。記者尤聰光／攝影
台東高中科研社4名高二生，前天試射自製小型火箭，6枚順利升空，飛行最高3公尺。記者尤聰光／攝影

火箭 生技 台東

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