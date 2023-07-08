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扛三太子環島 雄中生腳底起泡繼續走

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
升高二的雄中儀隊隊長曹柏恩（右二）環島行腳第7天，左腳已起了大水泡，仍堅持包紮後要繼續上路。記者王昭月／攝影
升高二的雄中儀隊隊長曹柏恩（右二）環島行腳第7天，左腳已起了大水泡，仍堅持包紮後要繼續上路。記者王昭月／攝影

高雄中學樂儀隊超熱血，17名學生結伴做公益，7月1日起到28日參加九天民俗技藝團舉辦「九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子神偶徒步環島1035公里，行間替鮮少人關注的高市小草關懷協會等社團勸募，集結各地愛心，為社會注入溫暖。

環島團隊昨上午7點行經高雄楠梓代天府，整備後8點再度出發，繼續暑期環島行。參加的成員包含17名參與「九天盃太子極限環臺賽」的雄中學生，另文山高中國中部15人加入昨天1天徒步體驗。

雄中高三應屆畢業生許博能，今年學測考上台大數學系，參加環島挑戰自我，「給自己最好的畢業禮物」。將升高二的雄中儀隊隊長曹柏恩，環島行腳進入第7天，左腳起大水泡，夥伴勸他放棄，他堅持包紮後繼續上路。

曹柏恩說，會秉持著雄中精神及儀隊不畏艱苦的態度，完成環島。

今年國中會考以5A9+優異成績考上雄中的孫秉浩，去年曾加入極限環臺賽，跟雄中學生走了幾天，今年正式成為雄中的一員，馬上報名接受徒步挑戰。

盛夏炎熱7月，徒步環台的青年學子跨出舒適圈，挑戰身心極限，走入鄉土，探訪台灣人文鄉情，行間雄中儀隊學生替高市小草關懷協會、關注棄嬰的高雄市私立希恩之家、高雄市私立小天使家園等社福機構勸募經費，為公益而行，盼各界透過線上捐款，把愛心傳遞給需要幫助的身心障礙、弱勢小天使們。

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