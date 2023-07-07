北市大橋國小營養午餐多次有異物 教育局開罰
台北市政府教育局表示，大橋國小營養午餐被家長反映出現扣子跟菜蟲等異物，而廠商111學年度下學期就發生7次，已記23點並罰款新台幣4萬6000元。
教育局今晚新聞稿表示，學校午餐契約範本規定，午餐廠商如有供餐缺失，學校應依履約規範罰則予以記點及罰款，現行一般缺失例如延遲供餐、餐點中有菜蟲等異物等，依情節輕重每次記點0至10點不等，每點併罰2000元，累計20點則暫停供餐，50點終止合約。
如為重大衛生缺失例如食品發霉變質、病媒性異物及食物中毒等，每次記點10至20點，併罰款每點2000元，累計達10點即暫停供餐，達20點終止合約。
教育局說，大橋國小午餐的承包廠商為統鮮美食，111學年度下學期總計發生7次異物事件，均為一般物理性或生物性異物，除立即要求廠商改善外，該校於期末午餐供應委員會，針對本學期異物情形記點共23點並罰款4萬6000元。
為加強對廠商警惕，教育局已請學校調整處理流程，在每次事件後立即進行處理與懲罰，而不是期末再一次性處理，以即時反映廠商改善；也請學校辦理廚房委外招標時加強廠商資格評選，並廣邀不同廠商投標。
教育局說，每年度會同衛生局、產業局及動保處全面查核88處供餐場地及學校午餐衛生，針對學校營養午餐配膳場所衛生環境進行抽驗，今年查核44處配膳場所，尚無違失情形。
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