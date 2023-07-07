建中罕病生獲總統教育獎　熱衷滑板、傳授多益滿分秘訣

2023總統教育獎今（7/7）舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自頒獎勉勵56位學生。建中生顧文凱自幼患有CMT罕見疾病，肌肉、視神經退化，但其克服身體障礙嘗試滑板運動，且社團、課業兼具，亦考取多益滿分成績。顧文凱分享，時常瀏覽國外網站並靠YouTube影片練習聽力，從日常生活累積英語能力，盼未來能考取台大法律系。

顧文凱平時需仰賴輪椅和放大鏡輔助，但其高一時為克服身障參與社團的不利，和朋友創立「Minecraft邏輯研究社」且招生爆滿。顧文凱笑說，小時候也很喜歡玩電玩，但手不方便「都輸得很慘」，直到發現麥塊這款不講究速度而側重創意的遊戲，而創立社團最有成就感的莫過於根據自己的興趣建立制度，並且嘗試教導他人。

此外，顧文凱也克服身體障礙學習滑板，從坐上滑板就翻倒，逐漸學會用腰平衡、用手推地，亦自製中英文字幕滑板影片，並獲國際知名身障滑板選手Daniel Amorinha分享。

顧文凱談到，自己是台灣唯一一位參與滑板運動的身障者，希望藉由總統教育獎平台將滑板運動推廣給更多身障朋友，未來志願是考取台大法律系，從事法律工作之餘並持續推廣身障滑板。

顧文凱也勉勵有相同際遇的學生，每個人都有不同困難，也許困難沒有辦法解決，但能專注於既有的能力上，努力嘗試、不要灰心。

大專組獲獎人、國立體育大學學生方振宇出生時左臂神經叢損傷，導致左臂功能幾乎喪失，但透過羽球運動找到人生目標，也是我國首位站上帕拉林匹克的羽球選手，並於東京帕運獲得男子單打第四名佳績。

方振宇表示，獲得總統教育獎是求學路上的肯定，目前持續訓練、出國比賽，盼累計積分獲得下屆帕運資格，上次距離獎牌只差一步，這次還是以奪牌為目標。

方振宇也談到，自幼喜歡運動便開始接觸羽毛球，爾後才參加羽球身障比賽，也鼓勵有相同際遇者找到自己喜歡做的事。

國中組獲獎人、花崗國中學生羅千晴罹患罕見肢帶型肌肉失養症，目前仰賴輪椅移動，但自學電腦繪圖、動畫、遊戲。她表示，得獎感覺很不不真實，但也勉勵有相同際遇的學生，就算氣餒也要努力堅持，就會闖出一片天。

教育部長潘文忠表示，今年由全國推薦351名學生，經初選後選出157名學生進入複試，再由複審委員赴各校實地訪視，召開複審評選會議推薦各組名單，提至總統教育委員會審議通過，最終選出大專組8名、高中組12名、國中組與國小組各18名。