東北角五校聯合藝術美感育苗營 美感即生活從小紮根

由教育部推動的「偏鄉藝術美感育苗計畫」，東北角地區共有五校聯合參加，18位來自各大學的師培生，透過課程、活動及遊戲，將音樂、視覺、表藝等藝術美感教育，帶給包括瑞濱，鼻頭，濂洞，瓜山，九份國小的孩子們，今(7)日舉行成果發表，也展現孩子這五天來所學，也將美感的幼苗向下紮根。

偏鄉藝術美感育苗營，以藝術領域三大內涵，音樂、視覺藝術、表演藝術進行生活美感課程設計，以創新課程為基礎，進行職前師培生教學專業涵育、偏鄉美感課程教學與體驗，這次東北角五校共54位學生參加，今天舉行成果展現，也看得出孩子豐富的創造力與想像力。

雖然只有短短五天的時間，但卻是讓學生收穫滿滿，隨後進行的結業式，更是讓大學生和小學生哭成一片，心中滿滿的不捨，已經培養出默契與好感情，場面溫馨感人。

瑞濱國小校長李瑩映說，偏鄉的學校人數並不多，但這次藉由跨校混齡的團隊合作，讓學生也結交許多朋友，更重要的是，偏鄉藝術美感裡最重要的美感，美感即是對生活的感受，這些師培生帶著孩子做很多的觀察與感受，所以課程都充滿創意和貼近生活，提升學生對於生活的洞察力，讓美感即生活。

東北角地區面海靠山，擁有得天獨厚的自然條件，眼睛所遍及就是山海的美景，期待透過這次的藝術美感育苗營，讓每位參與的學生心中都埋下美的種子，未來不論是在任何的場域，都能用更美的眼光去看待這個世界。