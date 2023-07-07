建築巧思結合食農教育 台南北門國小央廚獲獎

台南市北門區北門國小中央廚房以「魚背上的食農基地」意象，獲2023年建築園冶獎校園建築景觀類肯定，2層樓建物涵蓋廚房、餐廳及飲食教育空間，兼具實用與教育功能。

台南市政府教育局今天以新聞稿指出，學校午餐廚房獲得景觀園冶獎甚為難得，北門國小讓各界看到台南學校午餐廚房除有供應午餐完善設備外，也運用建築巧思，傳達台南市在飲食、環境及美學教育重視與實踐。

教育局指出，北門國小央廚融入鯨魚外型為設計發想，結合在地特色意象，以亮白外觀呼應鹽田美景，儼然是北門海濱新景點，讓造訪師生可以欣賞現代美學建築，也為學校營養及食農教育提供優質場所。

教育局指出，北門國小中央廚房以「魚背上的食農基地」作為設計理念，整體工程設計為2層樓，功能涵蓋廚房、餐廳及飲食教育空間，兼具美觀、實用與教育功能。

教育局指出，公共造景則是利用北門在地蚵粉、混合水與顏料，全校師生利用近1個月時間創作故事牆，共同拼貼出純白鹽田與井仔腳夕陽，成為北門海岸最出色的地標建築。