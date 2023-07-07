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歷經9次流標 後龍成功國小危老教室拆建預計11月完工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府持續推動老舊校舍拆除重建工程，縣長鍾東錦今天前往視察成功國小危老教室拆建工程工程進度。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府持續推動老舊校舍拆除重建工程，縣長鍾東錦今天前往視察成功國小危老教室拆建工程工程進度。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮成功國小危老教室拆建工程，歷經9次流標，去年7月動工迄今，目前工程進度已達70%，今天上午縣長鍾東錦前往視察工程進度，對於新校舍可望於11月順利完工啟用，他表示，縣府團隊未來將持續協助學校提升安全舒適的校園品質，讓所有孩子安全健康、快樂成長。

縣府表示，成功國小創立於民國47年，校舍經判定為海砂屋及氯離子過高有安全疑慮，有危老教室拆建的迫切性，縣府向中央爭取經費，於109年度獲教育部核定老舊校舍拆除重建工程經費5597萬元，期間歷經新冠肺炎疫情的嚴重影響，營建物料及工資雙漲，導致工程招標9次流標，之後縣府自籌款陸續挹注2111萬元，總經費達7708萬元。

新建總體工程含拆除40餘年歷史的老舊危險校舍1棟，並原地重建1棟3層的清水模外牆建築，計有12間教室量體的教學大樓，規畫供幼兒園、專科教室、圖書室及保健室使用，去年7月動工，工程進度已達70%，預計今年11月13日完工。

鍾東錦表示，改善國中小校舍老舊及耐震能力不足等問題，持續推動校舍拆除重建工程，繼今年5月份西湖國小東棟校舍落成啟用後，頭屋國中、文山國小及頭屋國小重建校舍也都陸續進入竣工驗收階段，今日視察的成功國小校舍預計11月完工，而縣府團隊持續進行僑成國小、六合國小、文林國中、鯉魚國小及興隆國小等5校校舍拆除重建工程，以提升安全舒適的校園品質。

教室 鍾東錦

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