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影／嘉義市科學168教育博覽會大玩夢想嘉啟動 14日熱鬧登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠帶來賓啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布168教育博覽會啟動。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠帶來賓啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布168教育博覽會啟動。記者魯永明／攝影

嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」，14日在港坪體育館園區與港坪國小盛大登場，今年主題「大玩夢想嘉」，展現嘉市無限科學創意活力，市長黃敏惠上午與活動形象大使「Q力伊萊」，在市府中庭宣傳，「Q力伊萊」快速解開魔術方塊，讓人驚嘆，黃敏惠帶來賓啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布168教育博覽會啟動。

嘉義在地「舞霸BASlinE」科技機械舞熱鬧開場，天創娛樂馬戲劇團帶來結合科學魔術「牛頓戲劇」，活動形象大使有地表最強混血男娃之稱「Q力伊萊」，與黃敏惠共同宣傳，「Q力伊萊」擁有旺盛求知慾，在學校加入魔術社，未來要成為科學家，希望藉由他高人氣吸引親子，暑假安排嘉市科學之旅。

啟動儀式由黃敏惠、副市長林瑞彥及多位議員、國中小校長、市府主管等來賓，共同啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布2023科學168啟動。現場除志航國小、北興國中科學成果展，邀請屏科大、嘉縣永慶高中、嘉女、亞洲大學、嘉工、嘉縣立竹崎高中展示科學成果。

「科技就在生活，科技結合人文」，黃敏惠說，科學168邁入第19 屆，嘉市培養科學人才不遺餘力，規畫多元豐富科普活動，為學生打開科學教育學習大門，培養科學之星。各校發揮一校一特色，培養孩子「人文與科學素養」熱血精神，讓孩子在各領域發光發熱，站在巨人肩膀探索世界，鼓勵孩子勇敢追夢，努力實踐。

教育處長林立生說，今年活動規畫科學達人秀與彩繪投影互動區，還有兩座大型藝術裝置，結合科學與童趣，值得拍照打卡，規畫恐龍展、行動天文館與飛行主題展三大特展，以及科學體驗車、科普教室、科學闖關、定向越野等內容，相當精彩，不容錯過，14日至18日在港坪體育館園區與港坪國小盛大熱登場。

嘉義在地「舞霸BASlinE」科技機械舞熱鬧開場。記者魯永明／攝影
嘉義在地「舞霸BASlinE」科技機械舞熱鬧開場。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠（右）上午與活動形象大使「Q伊萊」（左）宣傳，「Q力伊萊」快速解開魔術方塊，讓人驚嘆。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠（右）上午與活動形象大使「Q伊萊」（左）宣傳，「Q力伊萊」快速解開魔術方塊，讓人驚嘆。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠（右）上午與活動形象大使「Q力伊萊」（左）宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠（右）上午與活動形象大使「Q力伊萊」（左）宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠帶來賓啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布168教育博覽會啟動。記者魯永明／攝影
嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」14日登場，市長黃敏惠帶來賓啟動「大玩夢想嘉」旋轉魔方，宣布168教育博覽會啟動。記者魯永明／攝影

黃敏惠 夢想 嘉義

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