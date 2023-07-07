彰化小校深耕永續生態5年 獲台美生態學校綠旗認證

台美生態學校認證名單出爐，彰化縣23校通過認證，其中埤頭鄉芙朝國小3年前獲銀牌認證，繼續朝永續食物、生物多樣性方面努力，落實在師生生活中，今年獲得最高榮譽綠旗認證，成為彰化縣第一所獲得台美生態學校計畫綠旗認證的學校。

環保署透過與美國環保署、美國在台協會等單位合作，建立「台美生態學校夥伴」計畫，舉辦台（臺）美生態學校認證。彰化縣政府今天表示，芙朝國小學生87人，校長江嘉杰2018年導入台美生態學校計畫，結合學校原有環境與課程，2020年通過銀牌認證後，選擇消耗與廢棄物、生物多樣性及永續食物等路徑作為執行計畫主軸，在環保署人員訪視過程中，學童與委員的對談詼論對答和反饋都獲得委員高度讚賞，高度肯定學校的規畫、執行計畫的方式，認為相關理念早已深植師生心中，評審給予綠旗認證。

台美生態學校計畫執行方式主要是7大步驟與12項環境路徑（環境議題）組成，透過學校的學生、經營者、教育人員與社區志工組成的行動團隊，整合有效的「綠色」管理，針對學校的土地、設施與課程等執行，內容包括關注校園環境、能源、廢棄物、食物、健康及學校周邊交通等議題，由學生自主觀察、參與討論及決策，以培養學生的自主性。主辦單位依學校推動進程授予銅牌、銀牌及最高等級的綠旗認證。