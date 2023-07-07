交通不便 新竹學生捨苗栗讀台北

新竹縣竹北市人口激增，多年來面臨就學壓力，1名竹北家長認為，在竹竹苗學區「其實很難跨到苗栗」，主要是因為新竹到苗栗學校的大眾運輸交通不方便，來回需要花1.5小時到2小時，不少學生選擇遠赴台北就讀，因為搭高鐵轉捷運還比較快。

多名關心教育議題的縣議員昨也參與立院教育及文化委員會考察行程，議員吳旭智提及，今年國中會考後接到不少家長回饋，同樣反映寧願讓孩子到台北、台中就讀，不僅是因為在地高中不夠念，也是考量新竹往苗栗交通不便等因素，竹縣應好好思考如何留下在地人才。

吳旭智期待縣市合作，目前新竹縣立高中已在增班，但公立高中必須更快，「等到兩年後就來不及了」。即便增班、增額來緩解人口增加問題，也要考慮學生是否在擁擠的就學空間。

縣議員林禹佑建議政府除了考慮台大和台科大用地，也可盤點生醫園區的腹地設校可能。縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷則分別提出檢視通才教育公平性、拋出數位高中的構想。

針對新竹地區反映的教育需求，國教署副署長戴淑芬說，國教署看見竹北人口增長的需求，已經補助竹縣16.8億元增設國中小學校，是否還要增設高中？仍須評估。