快訊

靠著好心陌生人的一條TikTok 「超級挫折」新作家一夕爆紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣高中不夠 地方急盼增校增班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
立法院教育及文化委員會昨天到新竹縣考察教育建設，多名民代提出增校、增班的需求。記者郭政芬／攝影
立法院教育及文化委員會昨天到新竹縣考察教育建設，多名民代提出增校、增班的需求。記者郭政芬／攝影

新竹是科技首都帶動學生數大幅成長，但新竹縣國中就讀人數逾1.7萬人，高中僅能容納1.2萬人，立法院教育及文化委員會昨天赴竹縣3所公立高中考察，地方民代提出增校、增班的需求，特別憂心2027年將面臨龍年學生就學嚴峻問題。國教署允諾7月中旬盤點高中、技職需要的科班，9月前提出規畫方案。

立院教文委員會昨天分別到湖口、竹北、六家高中考察，召委、立委張其祿說，考察重點在於新竹人口激增導致教學量能不足，加上地方連署會考超額比序改積分制等，都要求教育部帶回研議。

立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩以及多名議員等人參與考察。與會立委紛點出，學校設置跟不上人口變化，有3成學生無法就近入學，這3間高中都須中央協助增班、擴校，增加量體。

高中就學促進權益家長代表也提及嘉義太保市僅3萬多人，卻可增設1所新高中，21萬人口的竹北卻受到少子化的框架，迄今無法增設高中，讓家長情何以堪。

教育局長楊郡慈指出，9年級生1.57萬人，2027年生肖屬龍的9年級生將增至1.8萬人，確實有其需求。六家高中已獲中央補助增班，未來是否還要增加量體，縣府將在2024年後評估。

國教署副署長戴淑芬則表示，7月中旬將盤點高中、技職需要的科班，9月前提出規畫方案，目前以整合竹北區高中資源為主，由竹北高中帶著湖口、六家高中做策略聯盟，優化當地校園資源。

至於家長反映調整竹竹苗超額比序制度，楊郡慈說，已獲苗栗、竹市同意調閱資料，將進一步了解學生成績分布等數據，預計22日開家長說明會，以數據、多元制度完整化呈現給家長。

考察 新竹 國教署

延伸閱讀

新竹企業串連 捐關懷金助竹北氣爆傷重少年

鳳山溪汙染餘毒何解 河川局：由竹縣環保局擬方案處理

每年不少高中生北漂…新竹人才流失 地方點2關鍵原因

新竹人口激增憂高中職不足 地方向中央提增校增班需求

相關新聞

竹縣高中不夠 地方急盼增校增班

新竹是科技首都帶動學生數大幅成長，但新竹縣國中就讀人數逾1.7萬人，高中僅能容納1.2萬人，立法院教育及文化委員會昨天赴...

影／彰化大村國小一曲「知足」被驚為天籟 受邀波蘭參賽

彰化縣大村國小去（2022）年11月意外接到來自波蘭的電話，邀請參加2023 Victoria Cracow Inter...

交通不便 新竹學生捨苗栗讀台北

新竹縣竹北市人口激增，多年來面臨就學壓力，1名竹北家長認為，在竹竹苗學區「其實很難跨到苗栗」，主要是因為新竹到苗栗學校的...

評／餐餐三色豆 老師一直換...幼教品質怎讓家長安心？

最近的幼兒園餵藥事件引發了論戰，各界輿論吵得沸沸揚揚。然而回到事件的本質來看，我們更應該關注的是，學齡前兒童的受教權益是否受到了保障和保護？孩子們所處的學習環境是否足夠安全無虞，有助於其成長與發展？

拒絕「夏季失落」症候群 彰化偏鄉小校開辦10營隊

偏鄉小校拚生存，彰化縣土庫國小暑假申請10項營隊課程，才剛放暑假，英語口說營隊首先開辦，因開放鄰近學校學童報名，參加親子...

北市高中職明年減招 新北未額滿學校受惠

受少子女化衝擊，台北市教育局規畫113學年度起將高中職招生全面減招，不論公私立每班減少1人，預計共減少700個名額。新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦