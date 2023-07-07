竹縣高中不夠 地方急盼增校增班

新竹是科技首都帶動學生數大幅成長，但新竹縣國中就讀人數逾1.7萬人，高中僅能容納1.2萬人，立法院教育及文化委員會昨天赴竹縣3所公立高中考察，地方民代提出增校、增班的需求，特別憂心2027年將面臨龍年學生就學嚴峻問題。國教署允諾7月中旬盤點高中、技職需要的科班，9月前提出規畫方案。

立院教文委員會昨天分別到湖口、竹北、六家高中考察，召委、立委張其祿說，考察重點在於新竹人口激增導致教學量能不足，加上地方連署會考超額比序改積分制等，都要求教育部帶回研議。

立委林為洲、林思銘、王婉諭、前立委徐欣瑩以及多名議員等人參與考察。與會立委紛點出，學校設置跟不上人口變化，有3成學生無法就近入學，這3間高中都須中央協助增班、擴校，增加量體。

高中就學促進權益家長代表也提及嘉義太保市僅3萬多人，卻可增設1所新高中，21萬人口的竹北卻受到少子化的框架，迄今無法增設高中，讓家長情何以堪。

教育局長楊郡慈指出，9年級生1.57萬人，2027年生肖屬龍的9年級生將增至1.8萬人，確實有其需求。六家高中已獲中央補助增班，未來是否還要增加量體，縣府將在2024年後評估。

國教署副署長戴淑芬則表示，7月中旬將盤點高中、技職需要的科班，9月前提出規畫方案，目前以整合竹北區高中資源為主，由竹北高中帶著湖口、六家高中做策略聯盟，優化當地校園資源。

至於家長反映調整竹竹苗超額比序制度，楊郡慈說，已獲苗栗、竹市同意調閱資料，將進一步了解學生成績分布等數據，預計22日開家長說明會，以數據、多元制度完整化呈現給家長。