影／長翅膀的植物種子？嘉義樹木園展出國內40種具翅種子
百年嘉義樹木園「具翅種子」特展，上午在新建的日式木建築展示廳開幕，展出國內靠風、水等傳播繁殖的台灣扁柏約40種樹木具翅種子，吸引許多晨起運動民眾觀賞，驚呼說「什麼？！植物種子居然也有長翅膀！」暑假期間，適合親子觀賞，增加對生態植物認識。
林試所中埔研究中心與嘉義市政府合辦具翅種子特展，由中埔研究中心副研究員蔡景株解說，帶領來賓遊客將手上大葉桃花心木種子，往空中拋飛，引起陣陣驚呼聲。植物種子「具翅」，主要目的是植物藉由風力，將種子傳播更遠的地方，以利植物繁殖，台灣具翅種子植物數量很多、樣式也很多，至少超過100種以上。
如台灣扁柏、紅檜、台灣肖楠、九芎、大花紫薇、械葉翅子木、蒜香藤、黃花風鈴木、火焰木、海南菜豆樹、肯氏南洋杉、亮葉南洋杉、大葉桃花心木、小葉桃花心木、港口馬兜鈴等。，也展出青楓、印度紫檀等「具翅果實」，大家可以透過親眼走訪，來豐富知識與生活。
嘉義樹木園是國內樹木學術研究及樹木保育、教育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，園區日式建築，1944年興建官舍，去年配合國家植物園方舟計畫修復完成，將配合各項展覽與研習課程，對外開放展示，「具翅種子」特展是今年第4次展覽主題。展期即日起到10月15日，每天上午9點到11點半，下午1點半到4點。
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