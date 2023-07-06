快訊

李玟日前不適暫住胞姊寓所 「受傷後衝出浴室」送醫過程曝光

今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

名嘴遭起訴 管中閔：盼司法別讓輕易逃脫 「還有很多惡人永不認錯」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市高中職明年減招 新北未額滿學校受惠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
受少子女化衝擊，對學校經營是挑戰。本報資料照片
受少子女化衝擊，對學校經營是挑戰。本報資料照片

受少子女化衝擊，台北市教育局規畫113學年度起將高中職招生全面減招，不論公私立每班減少1人，預計共減少700個名額。新北市維持公立學校一班35人、私校一班45人，因受惠於同一就學區，尚未額滿的公私立高中職都有機會增加學生數。

新北市教育局說，經查新北市人口與學生數成長穩定，仍維持公校一班35人、私校一班45人。有關少子化影響調降公私校班級生數，教育局將納入明年度「高級中等學校申請核定招生科別及班級（生）數審查作業實施計畫」會議中研議。

海山高中校長古秀菊說，北市減少學生數對老師教學品質有助益，對想進明星高中的國中生來說，若剛好在門檻邊緣，可能會被刷掉。海山高中在新北一直是額滿學校，也是社區型高中，多數學生是在地就讀，就算北市減招，海山錄取分數幾乎不受影響，她認為對未招滿的公私立高中職影響較大。

金山高中校長陳玉桂認為，北市減招對金山高中影響不大，因金山高中是北海岸唯一公立綜合高中，在地學生是主力，學校也開特色課程，另有原住民專班，吸引學生就讀。

汐止私立崇義高中校長陳春色則說，減招對教學品質來說更好，以私校而言，除菁英學校能招滿，其他私校經營普遍艱辛，學費凍漲對學校難免有壓力。他認為，政府對公私立補助，應雨露均霑，補助不能只給公校申請，私校應與公校享一樣補助。

教育局 金山

延伸閱讀

黃國昌土地遭指有停車場 新北：如屬實最重罰30萬

新北逆子弒母不發一語後複訊 檢方聲押獲准

北市研議減少高中班級人數 家長憂明星高中門檻變高

北市男逛全聯偷24個麵包 被逮說身上有錢「就是想偷」

相關新聞

北市高中職明年減招 新北未額滿學校受惠

受少子女化衝擊，台北市教育局規畫113學年度起將高中職招生全面減招，不論公私立每班減少1人，預計共減少700個名額。新北...

父親罹癌慈濟相助11年！清寒生立志當醫生 今年考上醫學系

慈濟基金會彰化分會關懷戶清寒子弟林均嶧在國小時期父親就罹癌，他見父親生病，心中更暗暗許下願望想成為醫生，幫助病患，慈濟長...

南投校長遭控是狼師 被害女內心受創「見濃眉大眼、戴眼鏡男性就怕」

南投縣劉姓國小校長上月被指控長期性騷擾女學童，被害女生今天在臉書發文表示，揭開內心傷痛，經過20幾年，現在遇到濃眉大眼、...

引進AI學習將教育帶回家鄉 通霄的孩子不會輸

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合...

亞洲U23輕艇激流錦標賽 宜蘭吳亭儀、吳融政分獲冠亞軍

輕艇是宜蘭縣的競賽強項，一路從吳沙國中培訓上來的輕艇好手吳亭儀與吳融政，最近在「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」分獲冠、...

高市模範生市長獎與陳其邁合影 災民新住民高齡生獲獎

高雄市111學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動，規畫舉辦5場，今天首場在美濃國中。許多學生穿著原住民族服裝與市長合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦