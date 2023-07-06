北市高中職明年減招 新北未額滿學校受惠

受少子女化衝擊，台北市教育局規畫113學年度起將高中職招生全面減招，不論公私立每班減少1人，預計共減少700個名額。新北市維持公立學校一班35人、私校一班45人，因受惠於同一就學區，尚未額滿的公私立高中職都有機會增加學生數。

新北市教育局說，經查新北市人口與學生數成長穩定，仍維持公校一班35人、私校一班45人。有關少子化影響調降公私校班級生數，教育局將納入明年度「高級中等學校申請核定招生科別及班級（生）數審查作業實施計畫」會議中研議。

海山高中校長古秀菊說，北市減少學生數對老師教學品質有助益，對想進明星高中的國中生來說，若剛好在門檻邊緣，可能會被刷掉。海山高中在新北一直是額滿學校，也是社區型高中，多數學生是在地就讀，就算北市減招，海山錄取分數幾乎不受影響，她認為對未招滿的公私立高中職影響較大。

金山高中校長陳玉桂認為，北市減招對金山高中影響不大，因金山高中是北海岸唯一公立綜合高中，在地學生是主力，學校也開特色課程，另有原住民專班，吸引學生就讀。

汐止私立崇義高中校長陳春色則說，減招對教學品質來說更好，以私校而言，除菁英學校能招滿，其他私校經營普遍艱辛，學費凍漲對學校難免有壓力。他認為，政府對公私立補助，應雨露均霑，補助不能只給公校申請，私校應與公校享一樣補助。