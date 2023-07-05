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引進AI學習將教育帶回家鄉 通霄的孩子不會輸

聯合新聞網／ 力宇教育

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人AI個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列來到第六集，每集將由小編前往AI上學分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作，以及孩子們在AI上學學習的各種趣事！

本集AI上學小編來到苗栗縣通霄鎮的AI上學苗栗通霄校，通霄鎮屬於臺中港地方生活圈的一環，在苗栗縣內屬於通苑次生活圈，AI上學苗栗通霄校鄰近通霄國小、通霄國中，環境單純不複雜，以活潑正向的學習搭配多元活動和資深外師教學，給予孩子最全面的讀書環境。

外師全英語授課，讓孩子全方位提升英語力

AI上學苗栗通霄校Darell主任在課堂上以全英語授課，學生在學習文法及單字的同時，也可以訓練自己的聽力能力，打造最優質的雙語環境，讓學生不再害怕開口說英文

搭配AI學習 成功解決文科師資問題

AI上學苗栗通霄校因地域性的關係，較不容易請到很好的老師前往教課，主任表示：「即使願意花再高的鐘點費及車馬費，大部分老師來過幾次以後都不願意再來，還好有AI上學系統可以解決師資問題，讓孩子接觸到都市師資，學生不懂的觀念可以透過影片反覆觀看，除此之外，使用AI上學系統後，免除了傳統的改考卷，可以讓學生直接在系統上做題，老師也可以清楚了解學生答題的情況，更可以透過系統讓學生可以針對錯題做複習。」

打敗城鄉差距 通霄孩子會的別人未必會

Eden主任分享：「最初回到通霄開補習班時，明顯感受到了城鄉差距，很多應該要會的知識孩子都不會，甚至會覺得主任的要求太嚴格，但這些要求放在臺中這樣的都市都被認為是理所當然的。通宵的孩子不是不聰明，而是被要求的太少、被給予的太少，所以讓孩子滿足於現狀。」主任一直在努力扭轉這樣的現況，期望孩子身上不要出現這樣的差距，不希望等到孩子上高中去台中及新竹等地讀書時，發現別人會的自己都不會。Eden主任還分享了一個小故事：「之前有一位學生因為家裡因素轉學去台中讀書，後來家長反饋給我表示自己的孩子在臺中沒有輸給別人。」這件事也讓主任了解到他們教學的方向是對的，雖然身處在通霄，但通宵的教育不會輸，在這樣優美的環境中也能讓孩子享受都市水準般的教育。

AI上學【AI編出任務】企劃，特別感謝：

AI上學苗栗通霄校

電話：(037)765-393

地址：苗栗縣通霄鎮平新路一段60號1樓

全台AI上學分校熱烈招生中！

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