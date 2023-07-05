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亞洲U23輕艇激流錦標賽 宜蘭吳亭儀、吳融政分獲冠亞軍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
輕艇好手吳亭儀（左）與吳融政，最近在「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」分獲冠、亞軍，表現相當亮眼。記者戴永華／攝影
輕艇好手吳亭儀（左）與吳融政，最近在「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」分獲冠、亞軍，表現相當亮眼。記者戴永華／攝影

輕艇是宜蘭縣的競賽強項，一路從吳沙國中培訓上來的輕艇好手吳亭儀與吳融政，最近在「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」分獲冠、亞軍，表現相當亮眼，縣長林姿妙今天表揚兩位優秀選手，期許他們朝向國際賽事繼續為國爭光。

吳亭儀目前就讀羅東高商二年級、吳融政則是佛光大學學生，他們兩人從培訓輕艇的重點學校吳沙國中畢業後，選擇留在宜蘭升學，一方面也便於銜接訓練。經過多年努力，兩位都已經是台灣輕艇界非常優秀的年輕選手，未來前景看好。

吳亭儀這次是首度代表參加「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」，儘管她剛到泰國比賽時，面對眾多國際強勁對手，內心感到壓力，但在經過訓練及調適後，原本緊張及害怕的情緒轉化成比賽的動力，拿下U18歲組女子K艇金牌，同時也是她在國際賽事中的第一面金牌，非常開心。

吳融政奪得「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」U23歲組男子C艇銀牌，他表示，自己還有進步空間，不能就此停在原地，要更加把勁練習，把不足的地方補齊，允許自己不夠完美，但不能允許自己不夠努力。

林姿妙表示，吳亭儀、吳融政能在輕艇國際賽事榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，期許他們再接再厲，持續在各項賽事競技拿下好成績，她也感謝教練及相關團隊長期對體育活動的推動，縣府努力提供選手完善訓練環境，以利培育一流運動選手，提升運動競技水準。

輕艇好手吳亭儀與吳融政，最近在「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」分獲冠、亞軍，表現相當亮眼。記者戴永華／攝影
輕艇好手吳亭儀與吳融政，最近在「亞洲青年暨U23輕艇激流錦標賽」分獲冠、亞軍，表現相當亮眼。記者戴永華／攝影

青年 宜蘭 林姿妙

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