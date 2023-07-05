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高市模範生市長獎與陳其邁合影 災民新住民高齡生獲獎

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市111學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動，今天首場在美濃國中。圖／高雄市教育局提供
高雄市111學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動，今天首場在美濃國中。圖／高雄市教育局提供

高雄市111學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動，規畫舉辦5場，今天首場在美濃國中。許多學生穿著原住民族服裝與市長合影，展現在地特色；高齡75歲旗美商工進修學校學生鄭名淑獲得模範生的榮耀，還取得中餐烘焙證照。

來自小林國小的學生翁翌純，母親為印尼新住民，父母都是八八水災的災民，翁家並沒有被八八水災擊垮，繼續留在小林守護家園。她也因而更加照顧家庭，努力學習，獲得市長獎與模範生的肯定。旗美高中學生郭子筠雖然腳受傷，在父母陪同下也專程趕到現場與市長合影，珍惜得來不易的榮耀。

與影星「林青霞」同名同姓的巴楠花部落中小學生，承襲了母親的傳統服飾好手藝，為了減輕家中負擔，追隨哥哥的腳步，將到文山高中國中部成為舉重培育選手，今天她穿著原住民族服到現場與市長合影。同校的盧捷諾雖非原民，但跟著媽媽到學校，融入部落生活，獲得布農族語的認證。

那瑪夏區民權國小學生謝庭軒，父母是布農族及排灣族，家中有4位兄弟姐妹，排行老三的他是射箭高手，不僅是那瑪夏區射箭國小組第一名，還到其他縣市參賽皆獲得前三名。品學兼優的他，獲得市長獎與模範生的肯定，是學校的風雲人物。

圓富國中畢業生王淑真是新住民二代，一路協助越南籍母親學習中文，並從來沒有補習，三年國中學習，皆是名列前茅，也是同學學習的榜樣。

現場最高齡的模範生是75歲旗美商工鄭名淑，她在相隔將近60年後再度拾起書本重返校園，雖然平日定居甲仙，但在求學期間幾乎全勤，往往於下課後再搭乘晚上9點50分的客運回家，到家時已是深夜11點後，且於就學期間取得中餐烘焙證照，求學精神令人感佩。

教育局表示，榮獲模範生與市長獎，是畢業生在校學習表現的努力成果。陳其邁勉勵學子，特別與每位獲獎學生及陪同人合影留念，共享榮耀與喜悅，留下人生階段美好回憶。

巴楠花部落中小學學生「林青霞」（右），穿著原住民族服到現場與市長陳其邁（左）合影。圖／高雄市教育局提供
巴楠花部落中小學學生「林青霞」（右），穿著原住民族服到現場與市長陳其邁（左）合影。圖／高雄市教育局提供
75歲旗美商工進修學校鄭名淑（左）與市長陳其邁（中）合影。圖／高雄市教育局提供
75歲旗美商工進修學校鄭名淑（左）與市長陳其邁（中）合影。圖／高雄市教育局提供

小學生 父母

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