鍾東錦致家長公開信 盼學子多元學習也慎防網路詐騙

暑假已來臨，苗栗縣長鍾東錦特別發表給全縣家長的一封信，針對暑期學生活動安全、鼓勵課外延伸學習、留意網路安全及慎防網路詐騙等建議，盼家長與學校共同關心孩子暑期生活的健康與安全，落實宣導並提供學生豐富多元及健康安全的暑假。

鍾東錦信中表示，暑假來臨，孩子有更多時間探索多元課外活動及學習新事物，家長可鼓勵孩子利用假期從事多元正向休閒活動，也請家長協助孩子透過閱讀延伸多元學習，培養思辨能力，縣立圖書館及鄉鎮市圖書館提供的借閱服務，家長可陪或鼓勵孩子借閱，擁抱閱讀之美。

針對個人保健衛生、交通安全、水域安全、網路安全及人身安全等，鍾東錦也建議家長可與孩子談論相關情境可能導致的風險，知道如何保護自己遠離危險，並培養孩子安全意識及自我保護能力。

鍾東錦提醒，網路與現代社會生活息息相關，假期間孩子接觸網路時間可能較多，請家長務必叮囑孩子使用網路時應遵守網路禮儀及留意網路安全，提防來路不明的訊息或社群。近來網路詐騙頻傳且有各種詐騙手法，如假網拍、假交友及遊戲點數或虛擬寶物詐騙，誘使青少年受騙，呼籲家長及孩子提高防範意識，如遇任何可疑情況，可撥打「反詐騙諮詢專線165」尋求幫助。