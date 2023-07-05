快訊

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

鍾東錦致家長公開信 盼學子多元學習也慎防網路詐騙

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦發表給全縣家長的一封信，針對暑期學生安全、鼓勵課外學習、留意網路安全等提出建議，盼家長與學校共同關心孩子暑期生活的健康與安全。聯合報資料照片
苗栗縣長鍾東錦發表給全縣家長的一封信，針對暑期學生安全、鼓勵課外學習、留意網路安全等提出建議，盼家長與學校共同關心孩子暑期生活的健康與安全。聯合報資料照片

暑假已來臨，苗栗縣長鍾東錦特別發表給全縣家長的一封信，針對暑期學生活動安全、鼓勵課外延伸學習、留意網路安全及慎防網路詐騙等建議，盼家長與學校共同關心孩子暑期生活的健康與安全，落實宣導並提供學生豐富多元及健康安全的暑假。

鍾東錦信中表示，暑假來臨，孩子有更多時間探索多元課外活動及學習新事物，家長可鼓勵孩子利用假期從事多元正向休閒活動，也請家長協助孩子透過閱讀延伸多元學習，培養思辨能力，縣立圖書館及鄉鎮市圖書館提供的借閱服務，家長可陪或鼓勵孩子借閱，擁抱閱讀之美。

針對個人保健衛生、交通安全、水域安全、網路安全及人身安全等，鍾東錦也建議家長可與孩子談論相關情境可能導致的風險，知道如何保護自己遠離危險，並培養孩子安全意識及自我保護能力。

鍾東錦提醒，網路與現代社會生活息息相關，假期間孩子接觸網路時間可能較多，請家長務必叮囑孩子使用網路時應遵守網路禮儀及留意網路安全，提防來路不明的訊息或社群。近來網路詐騙頻傳且有各種詐騙手法，如假網拍、假交友及遊戲點數或虛擬寶物詐騙，誘使青少年受騙，呼籲家長及孩子提高防範意識，如遇任何可疑情況，可撥打「反詐騙諮詢專線165」尋求幫助。

詐騙 鍾東錦 圖書館

延伸閱讀

公館鄉籌辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽 即起報名

姚宥米赴丹麥拿下國際腦麻競速車3面金牌 再獲總統教育獎

苗栗青少年校園特派員訪鍾東錦 問「為什麼想選縣長？」

苗縣公館鄉全國青春舞蹈大賽29日登場 最高獎金3萬元

相關新聞

雄中儀隊為公益募款而走 扛三太子28天環島1035公里

盛夏七月熱得像蒸籠，高雄中學儀隊成員參加九天民俗技藝團舉辦的「九天盃太子極限環臺賽」，7月1日到28日以徒步環島方式，扛...

台東馬蘭國小校長難產風波又有續集 議員質疑資格不符

台東縣馬蘭國小下學年校長懸缺，縣府教育處宣布長濱國中儲備校長日卡比洛代理，議員簡維國今天質疑日卡比洛未具國小教師證，是否...

鍾東錦致家長公開信 盼學子多元學習也慎防網路詐騙

暑假已來臨，苗栗縣長鍾東錦特別發表給全縣家長的一封信，針對暑期學生活動安全、鼓勵課外延伸學習、留意網路安全及慎防網路詐騙...

南市公幼暑期服務再升級 黃偉哲折飛機、船當大小孩

暑假已開始，台南市公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作飛機與船...

學獨輪車穩定情緒、提升專注 特教生考出5A7+好成績

新竹縣特教生阿銘（化名）有情緒障礙困擾，4年前透過獨輪車訓練穩定情緒，耐力、專注力也得到顯著提升，這次在國中會考中，更得...

學霸爭奪戰／竹科實中成招生勁敵 竹中竹女能靠變身頂大「附中」突圍嗎

新竹科學園區是國內科技業重鎮，竹科實驗中學近年也成了新崛起的頂尖學校，衝擊當地傳統明星高中的菁英生源。聯合報數位版掌握，清華大學和陽明交通大學分別有意找新竹高中、新竹女中合作「附中」，與竹科實中一別苗頭。其實不只竹科，國內三大科學園區均設有實驗中學，少子化下各地爭搶資優生將更加白熱化，地方型高中如何突圍？家長又該如何為孩子找到合適的學校，請看我們的數位版系列報導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦