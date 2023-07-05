議員掏腰包開辦暑期英語營 助弱勢學童提升英語力

政府致力推動雙語教育，但弱勢家庭孩子學習資源相對不足，高雄市議員鄭孟洳為此媒合文藻外語大學、世音慈善會開辦暑期英文營，盼透過活潑課程設計提升弱勢學童英語力，從裡到外閃耀光芒。

第2屆「打狗英Joy暑期英文營」今早在高雄三民區社福中心熱鬧登場，繼去年開辦獲得熱烈回響後，今年參加人數多達22人，成長一倍。營隊由鄭孟洳贊助，文藻外語大學主辦，市議會專門委員傅志銘代表議長康裕成出席為大家打氣，他以全英文致詞，小朋友很羨慕，三民區社福中心主任劉耀元指已準備豐富禮物，獎勵表現優秀的孩子。

文藻老師梅馨云說，弱勢家庭孩子學習環境不優，英文聽說讀寫能力不及一般小朋友，因此「打狗英Joy暑期英文營」是以小3至小6弱勢家庭學童為對象，今年主題Shine from the Inside Out，將透過飲食、健康、律動、手作家鄉味、認識台灣古老美食等課程提升孩子學習興趣。

鄭孟洳說，據聯合國永續發展目標，所有孩子希望都能公平受教育，包含獲得平價的資源學習英語等課程。這次與文藻外語大學合作，盼讓弱勢學子寒暑假也能多方接觸英文。