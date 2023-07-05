少子化趨勢！北市傳全面調降國高中招生人數 教育局這樣說

繼去年私校提議全面減招以因應少子化，台北市教育局今天說，近期再度徵詢學校及家長意見，考慮113學年度起全面調降國、高中招生人數，每班減招1人，不過都還在討論階段。

受到少子化影響，台北市多所私校面臨招生困境，去年就向教育局提案減少112學年度公立高中職招生人數，後續因擔心引發反彈聲浪而作罷。

隨著高中入學陸續放榜，減招議題近期再度被討論。台北市某明星高中校長向中央社記者坦言，經過1年溝通，公、私立學校已對減少班級人數達成共識，並認為113學年度開始實施是適當的時機點。

這名校長指出，少子女化是趨勢，全面減招可以緩解私校的招生壓力，也可以提升教學及照顧品質，從行政角度來看不是壞事，只是家長及學生端可能會有相對剝奪感，尤其是即將升上國中三年級、開始準備考試的學生。

台北市教育局副局長陳素慧表示，近期已邀集學校及家長代表舉辦首次諮詢會議，討論113學年度是否調降班級人數，初步規劃班級數不變、每班減招1人，公、私立的國、高中同步調整。

陳素慧強調，此方案目前還在初步討論階段，會不會通過還是個問號，若能整合各方意見，將報市府核定，並在11月時提報師大心測中心作為113學年度招生總名額。

教育局說明，依現行機制，台北市公立高中職每班人數為35人、私立高中職每班人數為48人，不過部分學校有外加名額，班級實質人數會更多。

教育局表示，將邀集校長協會代表、教師會代表及國小、國中、高中職家長會聯合會代表召開研商會議，持續蒐集各方意見，作為政策規劃評估依據。