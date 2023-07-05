學獨輪車穩定情緒、提升專注 特教生考出5A7+好成績

新竹縣特教生阿銘（化名）有情緒障礙困擾，4年前透過獨輪車訓練穩定情緒，耐力、專注力也得到顯著提升，這次在國中會考中，更得到5A7+的好成績。推動獨輪車專注力與情緒管理訓練的新竹縣議員吳旭智表示，獨輪車訓練已不再只是短短18周的事，將持續帶給孩子們未來發展更多的可能性。

吳旭智指出，獨輪車訓練至今已舉辦第4屆，這幾年的訓練對於學生的情緒穩定，還有挫折忍受力都有顯著提升。上周日（2日）也於新社國小舉辦成果發表會，跟以往不同的是，這次邀請前幾屆的「學長姐」來現身說法，分享學習感言。

第一屆的學員阿銘，當初是唯一的國中學員，今年國三將要升上高中，會考得到5A7+的好成績。他分享，開始獨輪車訓練後，發現自己有很多同伴，自己再也不是最特別的，同伴做得到，他也做得到，也因此努力練習，課程結束後，他也發現「自己更容易管好自己了」。

另一位國二學員阿宏，同樣也是情緒障礙特教生，但他今年段考得到全校第18名，讓家人好驕傲。他的阿嬤分享，當初阿宏讓他很憂心，但自從學獨輪車後，阿宏變得很懂事，還會幫阿公洗澡。身為特殊生的家庭，愛心、毅力、耐力都很需要，就像馬拉松一樣，她也期待獨輪車訓練可以持續舉辦，幫助更多孩子。

另一位女學員小婷，當初情緒、行為都無法控制，現在已經可以上台侃侃而談，成績也都大幅進步到90分以上。她也勉勵第4屆的學弟妹，一開始學習會有點困難，但只要慢慢地學，總會學會。

第4屆的學員家長也分享，原本孩子從不會主動看書，且遇到挫折就會放棄，自從學了獨輪車後，不僅功課進步了，還會主動說要看書，忍受力也變大了。