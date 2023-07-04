3年減少逾2萬個塑膠袋 北一女社團獲志工菁英獎

有感於塑膠對環境的危害，北一女學生聯合多校創立「去塑聯盟」，攜手雙北許多店家使用環保袋外送，3年來減少超過2萬個塑膠袋，獲得台新青少年志工菁英獎。

台北市教育局今天表揚台新青少年志工菁英獎得主，包含5名傑出志工獎得主、23名奉獻獎得主，及社團影響力獎、服務教育楷模獎各1名。

獲得社團影響力獎的台北市立第一女子高中「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」總召陳姸君致詞表示，有感於一次性塑膠製品對環境的危害，聯盟在2020年聯合6所高中成立，開始推動環保袋循環計畫，「安普拉斯特φ（unplastify）」便是這麼來的。

陳姸君指出，學姊畢業後，聯盟逐漸轉型為北一女校內學生自治組織，持續推廣減塑行動，像是有鑑於外送風氣興盛，便與13家學生常訂飲料業者合作，只要在訂餐時備註，店家就會使用聯盟準備的黑色環保袋送餐，或重複使用學生回收並清洗過的塑膠杯架及塑膠袋。

陳姸君會後受訪時說，這些行動遇到最大的困難就是讓學生接受並落實減塑的生活模式，因為學生可能會趕著訂餐，或是周遭充斥太多資訊，要了解「安普拉斯特φ」的理念及參與方式變得相對麻煩。

儘管如此，陳姸君指出，3年來聯盟估計已減少2萬多個塑膠袋、觸及近8萬人，也很開心能夠獲獎，「給了我們向社會大眾介紹自己的機會，這很難得，我們很感謝。」

教育局副局長陳素慧致詞表示，非常榮幸能夠表揚獲獎學生，得獎者的事蹟讓她非常感動，她看見學生不因年紀自我設限，去了很多同儕不會去的地方，持續發揮愛心、執行力與影響力，改變自己、社會甚至整個地球。

她說，獲獎者包含國中及高中學生，還有自學的傑出志工獎得主林可昕，且大家能實踐行動的背後一定有家長支持或陪伴，她對此表達敬佩，並希望同學持續行動、影響周邊的人，讓社會越來越好。