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嘉義無人機國家隊7月13、14辦免費營隊邀全國學生體驗

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
今年暑假嘉縣政府將在7月13、14日舉辦國小、國中及高中生的無人機體驗營隊，即日起開放報名。圖／嘉義縣政府提供
今年暑假嘉縣政府將在7月13、14日舉辦國小、國中及高中生的無人機體驗營隊，即日起開放報名。圖／嘉義縣政府提供

為讓學童嘉義學子接觸無人機產業，引發學習興趣，今年暑假嘉縣政府將在7月13、14日舉辦無人機體驗營隊，活動全程免費，針對全國國小、國中及高中學生（含應屆畢業生）設計系列課程，透過實作與競賽輕鬆學習無人機，即日起開放線上報名。

嘉縣府指出，學員完成體驗營課程將頒發結業證書，活動全程免費，收到錄取通知後繳交保證金500元，全程參與活動後退還，詳情可上報名網站查詢:a.國小營隊 https://www.accupass.com/event/2306280621035458977170 b.國高中營隊 https://www.accupass.com/event/2306280729362306191770

國小學童體驗營由亞創中心進駐廠商「樂飛創新」規畫，兩日課程以實際操作為主，一共辦理三梯次，帶領學員學習基礎飛行原理，體驗無人機組裝，穿越機競賽，學術科同時進行。

國、高中學員課程由「台灣希望創新」設計，內容由淺至深，從基礎的無人機認識、固定翼機身製作到實際操作無人機飛行體驗，開啟學員成為專業飛手的第一步，從試飛的體驗找到對無人機的興趣。

經濟發展處長江振瑋指出，三梯次「無人機體驗營」即日起開放線上報名，專業師資以淺顯易懂帶領學員玩無人機，讓每個人都能發揮團隊精神與創意，輕鬆培養無人機產業相關知識。

嘉義

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