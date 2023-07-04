台東馬蘭國小校長懸缺 長濱國中儲備校長代理

台東縣馬蘭國小日前爆發霸凌、不當管教等爭議，原校長張鳳珠轉任他校，教育處遴選新校長，原卑南國小校長曾英哲獲選後放棄並申請回任教師，校長至今懸缺。教育處表示，8月1日起將由長濱國中儲備校長日卡比洛代理馬蘭國小校長1年。

馬蘭國小校長張鳳珠第2任期過半，下學期轉任富山國小校長，台東縣府第一階段校長遴選作業，卑南國小二任校長期滿的曾英哲獲選，曾卻以無意願為由，申請回任國小教師。

曾英哲表示，馬蘭國小原就不是他的選擇，他是這次遴選中最資深校長，參加遴選前即有初步規畫，既然無法到預定學校，幾經考慮決定放棄；地方人士指出，曾明年有意退休，馬蘭近期事太多，此時校長面對家長、教師，真的辛苦，多數人不願接燙手山芋。

教育處長蔡美瑤指出，縣府尊重曾英哲個人生涯規畫，國中校長代理國小校長也有前例可循，日卡比洛擔任台東縣輔導諮商中心主任，特長是輔導與諮詢，十分熟悉馬蘭國小情況，他去可以幫助學校解決問題，現階段先派一個適合的校長是最大考量。

第二階段遴選結果公布，三仙國小校長蘇姿穎、東清國小湯惠美、福原國小郭良苑、尚武國小李治國、大武國小金忠勇、成功國小陸文杰等6人將走馬上任。