台南師生到綠島 用機器人激起不同學習浪花

中華機器人科技教育學會及海東機器人後援會師生前往台東綠島公館國小、蘭嶼東清國小進行機器人與程式設計服務，同時將南市獲選教育部數位學習深耕學校發展的課程模組導入，提供離島偏鄉孩童學習以在地文化融入機器人教育的不同思維，並分享台南文化及美食，讓外島孩子認識台南。

中華機器人科技教育學會及後援會近8年，致力於偏鄉機器人及程式設計教育的推廣已超果1百場，受邀擔任領隊的洪駿命表示，這次的服務成行，感謝安南區公所、台南地區農會及安平區石門國小的協助。

洪駿命說，機器人教育課程採取營隊模式，利用分組競賽激起偏鄉學生的學習興趣，再佐以機器人組裝與程式設計的教學，以寓教於樂的方式讓偏鄉學生「邊玩邊學」；整個營隊的規畫，從安排課程到指導偏鄉學生學習，全部由服務多年經驗的國高中生規畫，並將綠島海龜仿生機器人概念導入課程，看到孩子完成的海龜機器人行走相當有趣。

擔任營隊主持人的金城國中學生姜瑀蕎說，這次的機器人教育營隊由學生規畫，是完全不同的體驗。營隊總召台南高商姜瑀濬也表示，從中也學到很多營隊安排的經驗，不過遇到學弟妹間的爭吵，還是需要老師及家長的協助，也是他們要努力的地方。

公館國小校長高志翔表示，該校以海洋教育為特色，幾乎沒有接觸到機器人與程式設計，期望這次的教學能激盪出不一樣的浪花。洪駿命則期許雙方學生透過機器人教育課程，能搭起友誼橋梁，互相學習各自不同的長處。

中華機器人科技教育學會目前以「數位學習深耕課程模組」及「程式教育偏鄉服務」兩計畫為發展主軸，期望能促進數位平權，提升偏鄉學童數位學習的機會，今天繼續在蘭嶼東清國小服務。