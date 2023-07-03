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企業攜手靈鷲山慈善基金會 拋開傳統助學形式為偏鄉引進AI數位教育

聯合新聞網／ 力宇教育
〈靈鷲送AI偏相助學-臺中大安國中〉
〈靈鷲送AI偏相助學-臺中大安國中〉

【溫暖故事，改變未來】靈鷲山慈善基金會與力宇教育攜手為偏鄉學童帶來AI數位教育

台灣偏鄉學童的教育資源總是相對有限，但現在，一個特別的助學計畫正在努力改變這一現狀。靈鷲山慈善基金會與力宇教育攜手合作，推動數位學習計畫，讓112學年中全台已有10所偏鄉學校獲得了豐富的教育資源，讓這些孩子能夠展開全新的學習旅程。

靈鷲山慈善基金會的執行長蔡高忠表示：「靈鷲山慈善基金會有一個慈善項目叫做「普仁獎」，「普仁獎」針對全國國中、國小的學校選拔品德優良的學生給予獎勵。站在基金會的立場，我們希望與這些學生的交集不只有在頒獎典禮上，因此基金會開始去了解，這些得獎的學校在整個教育資源上是否有可以挹注的地方。」

〈靈鷲山普仁獎頒獎畫面〉
〈靈鷲山普仁獎頒獎畫面〉

力宇教育的董事長王崇旭表示：「在這個高科技的時代或者說5G的時代，如果能藉著線上學習技術，把平常要上的課程、要做的題目、要做的診斷甚至是線上一對一的解惑等，建立成一個完整的系統，那對於全台的學生，尤其是偏鄉的孩子幫助就很大，我們能把城市的優勢帶進偏鄉去。」

力宇教育的線上學習平台內容豐富多元，能夠讓老師對學生進行個別化的測驗診斷，同時透過AI數據分析，了解學生所需補強的內容，實現了因材施教的目標。這樣的教學方式讓孩子們能夠輕鬆地學習課程，同時準備升學考試，為他們的未來鋪就了更多可能。

靈鷲山慈善基金會深信，教育是改變生命的關鍵。然而，對於弱勢家庭來說，完備而有效的線上學習教材費用卻是一個不小的負擔。為了強化偏鄉學校的教學資源，這兩年推動「靈鷲送Ai，偏鄉助學」計畫，共同努力實現學生國中教育會考成績「增A減C」的目標。

高雄桃源國中的校長在專訪中提到，使用力宇教育的線上平台後，學生參加國中會考，英文科取得了「A」的佳績，這是數年來從未有過的成就。他對孩子們的進步感到非常開心，感謝靈鷲山基金會與力宇教育的共同努力，讓學生們能夠迎接更光明的未來。

〈靈鷲送AI偏相助學-高雄桃源國中〉
〈靈鷲送AI偏相助學-高雄桃源國中〉

這場企業與慈善結合的合作，為偏鄉孩子們帶來了更多機會和希望。通過AI數位教育的引進，他們能夠與城市孩子們享有平等的學習機會，這不僅是一次教育上的突破，更是對偏鄉社區的溫暖關懷。我們期待著這樣的合作持續發展，為更多的偏鄉學童帶去溫暖和希望。

〈AILEAD365系統畫面 - 測驗紀錄〉
〈AILEAD365系統畫面 - 測驗紀錄〉

〈AILEAD365系統畫面 – 影片紀錄〉
〈AILEAD365系統畫面 – 影片紀錄〉

〈AILEAD365系統畫面 – 弱點分析〉
〈AILEAD365系統畫面 – 弱點分析〉

偏鄉學校 國中教育會考 弱勢家庭 升學 力宇教育

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