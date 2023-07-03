新聞眼／政治插手教育 釀師培亂象

各縣市因少子化，多年來不敢開正式教師缺，長期濫用代理教師調控員額，法定編制百分之八上限淪「紙老虎條款」；教育部近年雖讓代理教師聘期不再一國多制、要求各縣市降低代理教師員額，但多年累積的問題，導致各縣市今年大量釋出教甄缺額，反讓師培體系崩潰，凸顯政治與教育專業邏輯相抗衡，缺乏宏觀視野，衝擊教育品質。

教育部下設國教署統籌全國中小學事務，但國中小主管機關是地方政府，基於地方自治，國教署常左右為難，難以使力；教育部轄下又設師資培育及藝術教育司，負責核定師資生員額，形同培育權在教育部，師資生核定員額不會變動太大。

只是用人權在縣市政府，各地政府各有盤算，中央政府受制立法院，立法院受制壓力團體，政治壓力再回歸縣市政府，兩種邏輯同時運作，才衍生今年亂象。

在立委與教育團體極力爭取下，終讓全國代理教師聘期統一、要求人事費專款專用，代理教師每月不必再額外存寒暑假空窗期的生活費，也不必擔心地方政府將薪資五鬼搬運，總算還給他們遲來的正義。

但一口氣釋放缺額，卻讓人始料未及，美其名挹注新血、讓教育品質更穩定，但早不做晚不做，偏偏挑少子化嚴峻的此刻才做，尚未畢業的師資生恐無法共嘗甜頭。教育本該是百年大計，卻淪為中央與地方角力的工具，無怪教育人才出走，傷的更是台灣教育的未來。