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教甄應由中央統籌 確保質量

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
今年全國國小教甄缺額上看五千人，但也因此造成代理教師大缺，各縣市都在搶人。此為教甄示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片
今年全國國小教甄缺額上看五千人，但也因此造成代理教師大缺，各縣市都在搶人。此為教甄示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片

國小教甄缺額大爆發，教學現場憂喜參半。有教育學者指出，懸缺終於能逐漸補齊，但量變恐帶來質變，錄取人數倍數成長，甄試單位仍應嚴格把關、寧缺勿濫；也有學者直言，中小學由各縣市主責，卻淪多頭馬車，猶如溪流整治，不僅是單一縣市權責，地方應與中央通力合作，並由中央政府應扛起統籌角色，宏觀調控，確保師資質量。

台師大教育系教授王麗雲表示，懸缺多年的國小教師缺終於能逐漸補齊，但錄取人數呈倍數成長，少部分尚未成熟或較不符合期望的師資生，也可能在這次錄取，各縣市甄試應嚴格把關。另外，未來幾年缺額恐怕會少，新畢業的優秀師資生，恐重蹈前人「到處代課、四處報考」的覆轍。

台中教育大學教育系教授陳延興也提醒，早期省教育廳會統籌各縣市教育問題，廢省後中小學成為各縣市教育事務，卻無人統籌；更因師資培育多元化、課稅方案、少子女化、年金改革、退休延後等問題，導致全國師培總量無法有效控管。他認為，各縣市教育問題如同一條河流，不可能只由單一縣市管理，需要跨縣市合作。

陳延興建議，中央應全面盤點各縣市師資培育情況，統籌協調諸如師資控管、學校裁併等議題，而非各縣市單打獨鬥、各自為政，否則這兩年師資大量開缺，會影響到代理教師的供需失調，影響學校教學品質，導致未來出現師資斷層。

王麗雲則說，偏遠學校能否趁勢補血，有待觀察，若偏校編制開不出專任缺，也只能找代理師，但當儲備教師大量「上岸」，偏校更找不到人。中小學校長協會理事長張信務也提醒，少子化是不可逆現象，教育行政主管機關應及早因應，藉此機會提升教學品質，他認為降低班級人數是可行方案，教育界相當樂見。

小學 台師大

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