國小教甄大開缺 代理師荒恐加劇

今年國小專任教師缺額大爆發，六都國小的一般教師就招逾一千五百名，是近五年間平均招聘人數的一倍以上，多縣市錄取率更罕見破一成，對長年苦尋錄取教甄、「上岸」機會的教師是喜事。但教學現場仍有育嬰留停、侍親假等代理教師需求，有校長怕代理教師荒加劇，也有縣市提早備戰搶人，就怕八月底開學開天窗。

隨疫情趨緩，各縣市教甄正如火如荼進入複試階段，不少縣市今年一口氣將疫情年缺額補齊，由於國教署今年嚴格要求各縣市應讓代理教師調控員額降至百分之八的法定上限，近五年平均每年國小教甄錄取人數落在一千五百人至一千七百人間，今年桃園國小教甄卻開缺八○六人，其中一般教師就占五百名，為六都之最。

雖然全國國小教甄缺額有望突破五千人，新血入校園有助教學現場「新陳代謝」，卻藏另類隱憂。

彰化縣某偏遠學校國小校長預測，持教師證的代理教師陸續錄取，儲備師資大水庫水位降低，現階段也僅是將缺額補滿，但教學現場仍有正式教師有請假、借調需求，不少偏遠學校早在六月中旬，就已逐一徵詢人選，提早留才與攬才，就怕開學了還找不到老師。也有縣市或學校早預見此情況，以往教甄結束辦理代理教師甄聘，今年提早作業，未開缺的教甄學校可先辦代理師甄選。

招聘代理教師有三階段甄選，第一招找持教師證者，第二招找教育學程資格者，第三招找大學畢業者。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，儘管今年已給予代理教師完整聘期、待遇，但僅一招的教師學術研究費不會被打折，二、三招教師都會被打八折，每月少近五千元。

黃湘仙建議，目前國高中教甄缺額少，若怕找不到代理教師，教育部應考慮提升二招教師待遇，讓修過中等教育學程的教師能以完整薪資，來小學教育階段支援。她認為代理教師考上正式教師對教育現場是好事，但流動性大，對學校穩定運作會有影響，就怕未來因大開缺而出現斷層，應該要穩定開缺。

教育部表示，自一○四年起已建置國中小代理代課教師人才庫平台提供媒合管道。至於讓二招教師學術研究費不打折，教育部表示，依據中小學代理教師待遇支給基準第一點，未具代理類（科）別合格教師證書者，學術研究加給按相當等級專任教師八成數額支給。