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北市國中小雙語教育 新學年再增30校

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市教育局宣布，新學年將新增30所國中小實施雙語教育，占台北市公立國中小52%。本報資料照片
北市教育局宣布，新學年將新增30所國中小實施雙語教育，占台北市公立國中小52%。本報資料照片

為推動公立國中小學雙語教育，北市教育局宣布，新學年再增30校，共108校實施雙語教育，明年編列預算會超過2億1000萬元。不過議員指出，師資培育比增加校數更重要，否則恐造成師資不足，導致教學品質落差。教育局承諾不會倉卒上路，未來也會派1名外師協助學校備課。

教育局指出，111學年度已有78所公立國中小實施雙語教育，112學年度起再增30所學校，已達台北市公立國中小52%，動支預算包含學校業務費、聘用外籍教學人員、雙語教材與教案研發、現職教師培訓等。

教育局表示，各國中小以每周3分之1授課節數實施雙語教育為原則，可視學校情況及學生需求，彈性調整各年級的雙語授課節數，但全校總節數不變；國小低年級與國中7年級不變，但國小中高年級與8至9年級時選擇部分領域與校訂課程實施雙語教育。

國民黨台北市議員李明賢說，術科雙語教學的語言跟課程要融入，不是會講英文就好，否則學生只學到「半桶水」，雖然雙語師資逐年增加，但仍不足，且老師若要多兼課還可能排擠到學校量能，建議要有通盤計畫，改善培訓方案。

民進黨市議員簡舒培表示，她的小孩就讀雙語學校，課程是由體育老師上，但一周只有兩堂課根本不夠，蔣萬安市長實施雙語教育必須拋棄過去柯文哲「重量不重質」作法，校所增加應循序漸進，更重要是做好師資培育。

教育局副局長陳素慧表示，中小學實施雙語教學之前，包含師資人手、科目內容、未來規畫等資料必須送教育局審查，確定沒有問題才會同意實施，新增的30所學校是在去年底核定，直到今年9月上路前，市府持續輔導學校如何教學、觀摩已轉型學校上課方式、備課等，也會請教授指導，未來會派1名外師給學校給予備課協助。

教育局說，111年度78所學校實施雙語教育，共需709位雙語教師，現已有1085位教師可以實施雙語教育；112學年度將有108校實施雙語教育，師資需求1167位，預計有1475位教師可以實施雙語教育，師資無虞，未來也會透過教師甄選招聘、大學公費生培育、代理專班教師培育、外籍教學助理協同教學及現職教師培訓等管道，繼續穩定雙語師資。

雙語教育 教育局 議員

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