改善單車違停亂象 屏女學生獲獎

屏東女中學生日前騎單車到屏東火車站，發現周邊沒有單車停放空間，衍生違停亂象。學生們以自身經驗出發，提出行動方案，發起問卷調查、街訪與連署，尋求民意代表協助獲得相關單位允諾，在火車站周邊設單車停車架，學生的公民行動獲第12屆全國公民行動方案競賽高中組特優。

屏東女中二年級學生史悅心、陳鈺姍、薛渝馨、蔡祖兒、張語恩、崔慕心、王靖雅、陳品希、藍娜與陳婉如，在課程「公共議題與社會探究」討論時發現，同學騎單車到屏東火車站，周邊未設單車停車空間，隨意停車將造成店家困擾，為改善單車違停亂象，去年下半年開始公民倡議行動。

屏東女中學生發現屏東火車站周邊沒有單車停放空間、衍生違停亂象，提出行動倡議，獲正面回應。記者劉星君／攝影

薛渝馨表示，一開始她們先寫電子郵件給車站，站方回應可多使用附近公共單車，但學生們卻認為「自己就有單車，為何要用公共單車？」

她們不氣餒做問卷調查，近8成受訪者認為沒有單車停車處不方便，9成認為違停影響市容，96.6％支持設置單車停放架。

陳鈺姍說，發起連署後獲1910份連署書，希望在火車站周邊設單車停車架，她們並尋求民意代表協助，與縣府交旅處、屏東車站等相關單位會勘，獲正向回應，站方說明單車停放區位置，並設置引導標示提醒旅客。

崔慕心坦言，公民行動過程很累，但全力完成後很有成就感。

薛渝馨也說，倡議行動時接收到正反意見，提醒她思考更全面、要更互相理解。