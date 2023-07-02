台南學生的軟實力 用音樂、戲劇說台江2百年故事

台南市和順國中歷經一學期的排練，今天在台江文化中心首演舞蹈敘事劇「福爾摩沙是美麗台江」，為台江建庄2百年展現青少年藝術活力，社大台江分校表示，這是首次結合銀髮族創作的台江曲，描述台江內海故事，也看到國中生探索台江文化的感動，有著濃濃的家鄉情。

故事從「咱有一個夢」的少年舞蹈揭開序幕，帶領觀眾進入台江內海的故事，從荷治時期到1823年曾文溪改道，生成台江十六寮，分別從荷治、明鄭、清代、日治到現代時期，由學生扮演阿公與孫女，藉由阿公跟孫女講古，敘說著台江的故事，最後，以「望台江」的舞蹈敘事，畫下句點，感動著台下的鄉親觀眾。

台南社大台江分校表示，暑期第一周，在地老中青少合奏不停歇，從昨晚的台江村廟樂團101名公民樂手演出「希望」音樂會，今天上午則與和順國中學生首演「福爾摩沙是美麗台江」，老師張芳綺帶領學生，以共創劇本方式，分別以西拉雅與荷蘭少女的好朋友離別、海盜鬥智、1823年大風雨、台江先民相放伴拓墾、反思台碱安順廠工業汙染、最後來到台江大廟興學等故事場景，進行台語劇本的編寫與演出。

舞蹈由老師賴家安以台江人所譜的「咱有這一個夢」、「夢台江」等台江曲編舞，展現台江青少年藝術創新的新活力，下午再加入和順國小薩克斯風、直笛團共同演出有夢音樂會，大家齊聚台江文化中心，分別以音樂、舞蹈、戲戲慶祝台江2百年。

即將接任和順國中校長的杜俊興表示，第一次看到純粹以台江音樂和戲劇，來說建庄2百年的故事，這不單是在地的文化創作，更是和順孩子用自己的角度演出台江先民們要跟他們說的事。「在地文史，藴積200」，和順國中師生用短短的幾個段子，串起台江的酸甜苦辣。