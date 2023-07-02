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小三起擔任探索館志工 育成畢業生：盡力貢獻社會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
育成高中李睿珊除了是台北探索館志工外，在校表現也相當亮眼，更是今年市長獎得主之一。記者洪子凱／攝影
育成高中李睿珊除了是台北探索館志工外，在校表現也相當亮眼，更是今年市長獎得主之一。記者洪子凱／攝影

小學三年級就擔任北市觀傳局志工育成高中畢業生李睿珊，因為成長過程受到很多人幫助，從小就發願要盡自己力量幫助社會，如今擔任志工將近10年，她分享，藉由導覽將台北故事分享給遊客，讓她很有成就感，看到視野也更佳廣闊，希望念大學後能找更多志同道合朋友一起做志工，讓這塊土地更好。

李睿珊表示，在成長過程中受到很多人的幫忙，包含每天上學協助過馬路的導護志工、早自習說故事媽媽、學校老師等，讓她也暗自許下一個願望，有機會一定要回饋社會，在小學三年級發現觀傳局有在找志工，加上自己口條很不錯，決定自己、妹妹、媽媽三人一起報名，成功獲選。

「那真的是一場大工程。」睿珊媽媽回憶，當初為了幫睿珊準備志工徵選，要看很多文史資料，但對年僅9歲會睿珊來說，一些國字、資料內容有些深澀，更何況還要背起來，每天都是挑燈夜戰，而學校老師也很幫忙，利用每個假日時間帶著姊妹兩人「走讀」，拜訪台北市各大公廟、古蹟。

「雖然很累，但當志工很開心，」李睿珊表示，來參觀台北探索館很多人其實都是外地人，對北市歷史可能不太了解，而她的工作其實就是導覽，介紹探索館內容，藉由交流對話，將台北的故事分享給遊客，「看到他們豁然開朗神情，都會很有成就感。」

李睿珊說，志工服務讓她有更多機會去認識不同人事物，雖然玩樂時間少很多，但看到的視野也更加廣闊，透過自己力量去改變這個世界，接下來他即將前往清大唸書，選擇唸不分系，希望尋找不同專業領域的朋友，組成志工團關心社會議題，為這片土地做更多事情。

李睿珊除了是台北探索館「資深」志工外，在校表現也很優秀，更是今年市長獎得主之一，育成高中校長曾文龍表示，李睿珊在校內也積極參與大小事務，更主動擔任畢籌會成為，活動規畫也是親力親為，讓今年畢業活動相當精彩，也讓他刮目相看。

育成高中李睿珊小學三年級就開始在台北探索館擔任志工，她分享，藉由導覽將台北故事分享給遊客，讓她很有成就感。圖／育成高中提供
育成高中李睿珊小學三年級就開始在台北探索館擔任志工，她分享，藉由導覽將台北故事分享給遊客，讓她很有成就感。圖／育成高中提供

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