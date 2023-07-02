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火車站單車沒地方停 屏女一群學生發動公民行動獲改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停亂象又沒有停放空間，提出行動方案，並尋求民意代表協助，民代召集縣府交旅處、火車站方等單位到場會勘，交旅處副處長倪國鈞（右二）與學生說明。圖／屏東女中提供
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停亂象又沒有停放空間，提出行動方案，並尋求民意代表協助，民代召集縣府交旅處、火車站方等單位到場會勘，交旅處副處長倪國鈞（右二）與學生說明。圖／屏東女中提供

單車到屏東火車站，卻發現周邊沒有單車停放空間還衍伸違停亂象。屏東女中2年9班一群學生們以自身經驗出發，提出行動方案，發起問卷調查、街訪與連署，尋求民意代表協助，讓相關單位正視，並允諾在火車站周邊設置單車停車架，她們的公民行動，在2022-23年度第12屆全國公民行動方案競賽，獲高中組特優。

這群學生們是屏東女中2年9班學生史悅心、陳鈺姍、薛渝馨、蔡祖兒、張語恩、崔慕心、王靖雅、陳品希、藍娜與陳婉如，她們在課程「公共議題與社會探究」，以自身經驗為出發點，去年下半年到今年上半年展開公民倡議行動。

學生薛渝馨說，跟同學聊天發現，同學騎單車到屏東火車站，發現火車站周邊沒有設置單車停車空間，趕時間只能隨便找地方停，有時只能停在店家前方，造成店家困擾，還有同學單車因此被偷，希望改善單車違停占用空間亂象。

學生們一開始寫電子信箱給火車站，但一開始被回絕，站方回應可以多使用附近的公共單車，但學生認為，自己家就有單車。學生們不氣餒，學生陳鈺姍說，她們做問卷調查，實體與線上共回收875份問卷，有79.6％受訪者認為，沒有單車停車處感到不方便，有9成認為單車違停影響市容，有96.6％支持設置單車停放架。

學生們發起連署，獲1910份連署書，希望在火車站周邊設置單車停車架，學生們尋求民意代表協助，她們向議員蔣月惠、黃明賢、李世斌與立委鍾佳濱反應，議員各自與縣府交旅處、屏東火車站等相關單位舉辦會勘，獲正向回應。

屏東火車站周邊的單車停放區，設置在行李房附近，多數人不清楚位置且距離遠，且也有被機車停放占用。屏東站長郭坤岳說，站方加強在前後站設置引導標示，提醒單車停放區的位置。

二年級崔慕心說，過程中很累，但大家都是為這份事盡力完成。二年級薛渝馨說，這次倡議行動，接收到正反意見，也提醒她思考更全面、要更能互相理解。

導師鄭尹秀說，學生們從日常生活中發現公共議題討論，不再抱怨，而是提出行動解決方案，回應公民行動課題。

屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停又沒有停放空間，提出行動方案，並尋求民意代表協助，民代召集縣府交旅處、火車站方等單位到場會勘，交旅處副處長倪國鈞（右二）與學生說明。圖／屏東女中提供
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停又沒有停放空間，提出行動方案，並尋求民意代表協助，民代召集縣府交旅處、火車站方等單位到場會勘，交旅處副處長倪國鈞（右二）與學生說明。圖／屏東女中提供
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停亂象又沒有停放空間，提出行動方案，並尋求民意代表協助，議員蔣月惠（左二）召集縣府交旅處、火車站方等現場會勘。圖／屏東女中提供
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停亂象又沒有停放空間，提出行動方案，並尋求民意代表協助，議員蔣月惠（左二）召集縣府交旅處、火車站方等現場會勘。圖／屏東女中提供
騎單車到屏東火車站，周邊沒有單車停放空間衍伸違停亂象，屏東女中2年9班學生自身經驗出發，提出行動方案，獲相關單位回應，並獲得2022-23年度第12屆全國公民行動方案競賽高中組特優。圖／屏東女中提供
騎單車到屏東火車站，周邊沒有單車停放空間衍伸違停亂象，屏東女中2年9班學生自身經驗出發，提出行動方案，獲相關單位回應，並獲得2022-23年度第12屆全國公民行動方案競賽高中組特優。圖／屏東女中提供
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停亂象又沒有停放空間，提出行動方案，並向縣議員李世斌（中）請益。圖／屏東女中提供
屏東女中2年9班學生們，發現屏東火車站周邊單車違停亂象又沒有停放空間，提出行動方案，並向縣議員李世斌（中）請益。圖／屏東女中提供
騎單車到屏東火車站，發現周邊沒有單車停放空間衍伸違停亂象，屏東女中2年9班一群學生們以自身經驗出發，提出行動方案倡議，獲得相關單位正面回應。記者劉星君／攝影
騎單車到屏東火車站，發現周邊沒有單車停放空間衍伸違停亂象，屏東女中2年9班一群學生們以自身經驗出發，提出行動方案倡議，獲得相關單位正面回應。記者劉星君／攝影
騎單車到屏東火車站，發現周邊沒有單車停放空間衍伸違停亂象，屏東女中2年9班一群學生們以自身經驗出發，提出行動方案倡議，獲得相關單位正面回應。記者劉星君／攝影
騎單車到屏東火車站，發現周邊沒有單車停放空間衍伸違停亂象，屏東女中2年9班一群學生們以自身經驗出發，提出行動方案倡議，獲得相關單位正面回應。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站在單車容易違停的地方，加強設置引導牌，提醒民眾單車停放區位置。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站在單車容易違停的地方，加強設置引導牌，提醒民眾單車停放區位置。記者劉星君／攝影

單車 火車站 屏東

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