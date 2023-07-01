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基隆推A級雙語學校 將再增3所

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市除現有10所A級雙語領航學校外，112學年度將加入3所銘傳國中、成功國中及尚仁國小，市府期待提供學子更優質的雙語教育，同步提升師生的國際視野及文化包容。學生表示，每周很期待雙語教學，上起課來學得更多，也很有趣。

教育處說，新加入A級的3校都在校內推動雙語及國際教育，銘傳國中成立雙語教學工作小組，組成教師社群共備及讀書會，營造雙語教育的環境，並且於校內致力推動國際教育，與美國三校友好學校持續交流互動，逐步推動校內雙語及國際教育的發展。

成功國中致力營造英語教學環境，於民國82年即締結日本姊妹校，以住宿家庭方式實施文化交流，另亦獲教育部核定辦理部分領域雙語教學、學校國際化、擴大引進外籍英語教師等計畫，積極推動雙語及國際教育。

尚仁國小於校內營造雙語友善環境，將行政及科任教師配置到各班，形成特有的雙導師制，此外目前持續與印度及美國等友好學校交流，有助提升師生的國際視野及文化包容，全面擴散雙語學校資源。

教育處長劉美蘭表示，為提升學生的英語能力和國際視野，基隆市推動雙語學校分級甄選計畫，開放各校自由申請，學校可視校內的準備度，包含師資、課程及行政，申請不同類別的雙語學校，未來將持續協助各校推動部分領域雙語教學，讓學生有更多接觸英語的機會，在課堂中自然而然習得活用英語。

基隆 美國 雙語教育

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