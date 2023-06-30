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紀錄可能消失的世界奇景 走進校園播映震撼師生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為讓紫斑蝶保育變成全民運動，雲林縣在地企業永寬化學包場舉辦12場校園巡迴播映生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》校園版，今天首場在石榴國中放映，導演詹家龍（中）與學生會後座談。圖／永寬化學提供
為讓紫斑蝶保育變成全民運動，雲林縣在地企業永寬化學包場舉辦12場校園巡迴播映生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》校園版，今天首場在石榴國中放映，導演詹家龍（中）與學生會後座談。圖／永寬化學提供

台灣的紫斑蝶與墨西哥的帝王斑蝶是全球兩大越冬型蝴蝶，生態導演詹家龍紀錄紫斑蝶在台灣的世紀奇景，耗時5年深入山中蝶谷，完成生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》，為讓紫斑蝶保育變成全民運動，雲林縣在地企業永寬化學包場舉辦12場校園巡迴播映，今天首場在石榴國中放映，石榴國中、國小200多位師生驚呼連連。

紫斑蝶和被列入世界自然遺產的墨西哥帝王斑蝶並列為世界二大越冬蝴蝶，每年清明節前後是紫斑蝶遷徙的季節，雲林縣的林內鄉是遷徙必經之路，國道封路讓蝶更成為生態佳話。

詹家龍紀錄紫斑蝶生態多年，他說，紫斑蝶與人類生活大幅重疊，小時候到處都可見其蹤影，再普通不過，但隨著經濟發展、高樓大廈從平地中升起，加上地球暖化加劇，紫斑蝶的數量居然逐漸減少。

為紀錄可能消失的紫斑蝶遷徙世界奇景，他在2013年籌備拍攝紫斑蝶紀錄片，不惜貸款300多萬元添購超高速攝影機，呈現紫斑蝶翩翩飛舞的微距細膩視覺效果，耗時5年完成生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》。

長期關注自然保育的永寬化學公司得知電影上映後，馬上與詹家龍聯絡，希望能贊助包場播放，讓雲林的子弟藉由影片的欣賞，共同關注台灣本土的生態特色，讓保育議題更扎根。

永寬化學贊助的12場「即將消失的美景-台灣紫蝶幽谷全台巡迴教育講座」，首場在石榴國中播映，包括石榴國中、國小200名師生都對紫斑蝶的影像讚嘆不已，在超高速鏡頭下的紫斑蝶在0.1秒內可以變化17種顏色，蝶蛹一週內也能變化17種顏色，每一幕都是台灣難以複製的生態紀錄，透過4K投影機的放映，畫面比在電影院看更精采。

詹家龍說，他從事紫斑蝶保育活動快二十年，他認為生態保育不是一個人努力就可以，透過校園巡迴播映，希望把失去山林的孩子找回來，才有機會讓紫斑蝶保育變成全民運動。

生態導演詹家龍（左）耗時5年深入山中蝶谷，完成生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》，永寬化學公司贊助包場進入校園播映，首場在石榴國中登場，圖中為永寬化學經理林妙玲，右為石榴國中校長林俊賢。記者陳雅玲／攝影
生態導演詹家龍（左）耗時5年深入山中蝶谷，完成生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》，永寬化學公司贊助包場進入校園播映，首場在石榴國中登場，圖中為永寬化學經理林妙玲，右為石榴國中校長林俊賢。記者陳雅玲／攝影
為讓紫斑蝶保育變成全民運動，雲林縣在地企業永寬化學包場舉辦12場校園巡迴播映生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》校園版，今天首場在石榴國中放映，導演詹家龍（左二）與學生會後座談。圖／永寬化學提供
為讓紫斑蝶保育變成全民運動，雲林縣在地企業永寬化學包場舉辦12場校園巡迴播映生態紀錄電影《消失的紫斑蝶》校園版，今天首場在石榴國中放映，導演詹家龍（左二）與學生會後座談。圖／永寬化學提供

紫斑蝶 電影 雲林

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