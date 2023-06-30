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沉浸式走家鄉 鼻頭國小學生一日小漁夫體驗

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
鼻頭國小孩子當起一日小漁夫，學生們直說，真的不是件容易的事，但很開心。 圖／觀天下有線電視提供
鼻頭國小孩子當起一日小漁夫，學生們直說，真的不是件容易的事，但很開心。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區鼻頭國小位置面山靠海，擁有豐富的大自然資源，其中鼻頭漁港更是整個漁村文化發展的重要據點，為了讓學生體驗在地文化並結合英語會話，校方帶著孩子沉浸式走訪鼻頭漁港，當起一日小漁夫，學生們直說，真的不是件容易的事，但很開心。

由當地里長介紹漁船內部的設備、裝置及運作方式，接下來讓孩子登船，探究漁夫捕魚的作業流程，還有資深漁夫釣魚教學，從魚餌的裝置到使用魚竿然後實際到海邊釣魚，並結合雙語教學，讓孩子可以輕鬆開口介紹家鄉的環境。

鼻頭國小校長李延昌說，了解在地文化是讓孩子建立在地認同很重要的關鍵，這次特別邀請社區的耆老和漁民擔任老師，介紹漁船的設備、運作，讓孩子們了解漁夫和家人的辛勞，也讓孩子動手拿魚竿釣魚，甚至加入英語的部分，讓在地文化有一天可以透過語言走向國際，孩子未來遇到外國人可以用英語介紹家鄉的特色。

學生黃兆玄說，自己就是在漁村長大的，平常都只有看到家人在忙漁事，今天卻是第一次體驗，真的很特別很覺得很新奇，也藉此更了解自己生長地的文化。

瑞芳 家人

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