白色鯨魚背上的食農基地 台南4校新建校舍獲建築園冶獎

2023年建築園冶獎日前辦理決選，台南市教育局推薦的永福國小、歸仁國小、新光國小及北門國小等4校校舍興建工程案獲校園建築景觀類獎項。台南市長黃偉哲肯定透過校園整體規畫，他說，同時融入對環境及人文友善的設計，配合學校發展、社區文化，建構具文化圖象的教育特色校園，讓孩子在安全樸實、健康友善的永續校園裡學習成長。

台南市教育局表示，偏鄉海邊北門國小的中央廚房，整體亮白的設計與北門地區風情相互輝映，儼然已成為北門地區新地標。新廚房以「魚背上的食農基地」作為設計理念，將鯨魚融入於建築物外觀的立面設計中。當孩子站在階梯上時，如同站在鯨魚背脊上，形成具有活動性的立面景觀。

屋頂上的大階梯平台處更是能作為孩子的開心農場，建築物功能不單除了是廚房，更是兼具休閒與食農教育功能。除了能創造孩子與食物的多面向關係，孩子們更可以是食物的生產者、是消費者，也是觀察者，廚房是一座延伸的教室、是在鯨魚背脊上的食農基地。

關廟區新光國小在地農作物為竹子及鳳梨，校舍重建設計理念運用在地元素及生態景觀的雙重考慮之下，以大地色系搭配以提升校舍整體情感溫度，平衡冷色調，給人樸質自然的和諧感受。另外建築師更將竹語轉化在校舍大棚鋼柱及造型牆面上，將學童比喻為竹筍，在竹林環抱中生長、快樂穿梭其中，饒富趣味。

永福國小北棟校舍重建工程，先前因施工中挖到「清代道署」歷史遺構，經兩年停工，變更設計後重新發包，變更後設計保留遺構，並於新建校舍1樓設置開放式遺構古蹟展示館，是國內學校少見的教育風情。校舍外觀以柔和的線條與黑白配色，呈現古典高雅的音樂意象，展現校園建築新風貌。未來學校部分課程也將融入道署遺構歷史，提供兼具在地文化與歷史傳承的優質學習場域。

歸仁國小為歷史悠久的百年優質學校，藉由本次校舍重建作為整體校園空間重新規劃，塑造「開放-生態綠地」的校園環境。