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北興國中迎60校慶發起畢業紀念冊協尋 盼阿里山校友「回娘家」
嘉義市北興國中今年迎來60年度校慶，校長張仁澤歡迎校友回娘家同時，透過臉書發起超級任務，號召所有北興校友幫幫忙，協尋校方佚失的7個屆別畢業紀念冊，將珍藏畢業紀念冊，借給學校翻製成電子書，找回這段失落的校史，為60年校慶更添圓滿。
北興國中校長張仁澤說，「尋找畢業紀念冊」這項超級任務，2015年曾由時任校長張金龍發起，當時北興國中為慶祝創校53周年暨校友會成立，整理歷屆畢業紀念冊等校史資料發現9個屆別的畢業紀念冊迭失，發起尋物。
8年過去，近日有幸在北興校友家中大掃除，幸運找回第13屆、14 屆畢業紀念冊，隨著北興國中60周年校慶將至，期待再找回第1、2、4、5、6、12、17屆畢業紀念冊，完滿校史，回顧創校至今點滴。
張仁澤表示，北興國中1962年創校年，校史與「木都」嘉市發展深刻關聯，過去整理畢業紀念冊，驚喜發現有全國「最高學府」稱號的嘉義縣阿里山鄉香林國中前身是北興國中阿里山分部塵封歷史。期待這次超級任務能有新進展，透過畢業紀念冊回顧光陰，期待重啟這項任務的同時，把阿里山的校友找回母校團圓。
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