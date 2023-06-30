北興國中迎60校慶發起畢業紀念冊協尋 盼阿里山校友「回娘家」

嘉義市北興國中今年迎來60年度校慶，校長張仁澤歡迎校友回娘家同時，透過臉書發起超級任務，號召所有北興校友幫幫忙，協尋校方佚失的7個屆別畢業紀念冊，將珍藏畢業紀念冊，借給學校翻製成電子書，找回這段失落的校史，為60年校慶更添圓滿。

北興國中校長張仁澤說，「尋找畢業紀念冊」這項超級任務，2015年曾由時任校長張金龍發起，當時北興國中為慶祝創校53周年暨校友會成立，整理歷屆畢業紀念冊等校史資料發現9個屆別的畢業紀念冊迭失，發起尋物。

8年過去，近日有幸在北興校友家中大掃除，幸運找回第13屆、14 屆畢業紀念冊，隨著北興國中60周年校慶將至，期待再找回第1、2、4、5、6、12、17屆畢業紀念冊，完滿校史，回顧創校至今點滴。