拉抬學童身高 苗縣校園推高鈣午餐、1人1跳繩

苗栗縣國小學童平均身高低於全國平均值，縣府教育處下學年度啟動高鈣午餐、1人1跳繩計畫，要拉抬學童身高。縣府昨天公布20套高鈣食譜，將搭配在地食材如銅鑼芋頭、南庄桂竹筍及造橋南瓜入菜，也宣布將發放跳繩給每名學童，希望做個有「骨」氣的好學童。

苗栗縣政府昨在銅鑼國小舉辦「高鈣午餐結合在地食材」發布會，縣長鍾東錦還化身廚師，和學童一起烹飪客家小炒，宣示未來將提升學童午餐菜色的鈣質供應量，同時落實「吃在地、食當季」。

教育處長葉芯慧說，112學年度縣內學校午餐採購契約範本已將高鈣午餐納入契約，各校午餐每周至少供應1次高鈣餐，午餐食材每月至少1次使用縣內在地生產的農產品，提升學校午餐供應品質。

「投資教育就是投資城巿競爭力，孩子是大家的希望。」鍾東錦說，下學年度要推動「高鈣午餐」及「跳繩競賽」的普及化運動，將發送全縣國小學童每人1條跳繩，培養學生規律運動習慣。

縣府教育處營養師楊瓊慧說，跳躍運動可刺激生長板，幫助身體產生生長激素，依據其他縣市推展跳繩運動的成果，初估年平均增高2至2.5公分，成效明顯，且跳繩簡單方便，不受場地限制。