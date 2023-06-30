桃園偏校專車補助 一校兩制惹議

桃園市公車客運司機荒波及通學路線，地處偏鄉的觀音高中今年申請教育部補助，6月歡喜迎來13條專車路線上路。不過，家長發現高中部可搭專車，國中部學生卻不能，一校兩制不公平。校方解釋是因有搭乘人數、經費限制。桃園市教育局回應，新屋高中也正在爭取專車補助，高中、國中搭車不同步，將一併研議。

桃園地處偏鄉的市立高中有復興區原鄉羅浮高中、新屋區新屋高中、觀音區觀音高中；羅浮高中率先獲教育部補助闢設專車，其他2校也有感公車司機荒，客運業者派車不穩，恐不利來自其他行政區的學生通學，未來勢必影響招生，都積極向教育部申請補助。

觀音高中汲取羅浮高中經驗，今年依據「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，如願向國教署申請過關，獲核定1000萬元，歷經3次招標由遊覽車業者得標，6月上路。

不過，校方好不容易爭取到專車，觀音高中附設國中部學生的家長發現，「高中生能上車，國中生卻不行」，沒有道理同校的學生都在同個站點等車，國中生卻無法搭乘，反對「一校兩制」，要求國中、高中都比照辦理。

觀音高中校長林振清說，當然希望所有有需求的學生都能搭專車，但因為當初申請教育部計畫是高中部專車，13條路線接送800多位學生，國中部不在原先計畫內，考量多數國中生都住在學校附近，後續將評估補助情形，研議落實使用者付費。

觀音區市議員吳進昌說，觀音高中專車是千呼萬喚才「駛」出來，國中部學生搭專車的經費，將協助校方向市府爭取經費。

新屋高中校長成大魁說，校方正爭取國教署補助專車計畫，規畫2條專車路線，分別走楊梅富岡火車站、中壢車站，經費約180萬元，力拚8月1日上路。