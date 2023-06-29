德芙蘭國小谷關分校另類結業式 部落走讀募1萬本書
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式很不一樣，師生唸繪本，並請孩子用豐富色彩繪製出心目中的募書箱，鼓勵民眾捐贈書籍，完成1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫，捐贈和平區部落10所學校，預計下月底建置圖書櫃，年底前完成捐贈繪本儀式。
校長古金益帶著谷關分校12名學童及全體教職員到部落「走讀趣」，與台中市山城人文產業發展協會規畫互動學習課程，在大和谷關閱讀驛站以「閱讀」主題舉辦另類結業式。
台灣大和志工社會關懷協會榮譽理事長陳明發、理事長何正仁，自2017年在2千公尺高的梨山組裝書櫃，與梨山賓館副總林閔政一起發起「山那邊夢想書房」，至今梨山書櫃藏書已超過1萬冊。
今年5月，邀請LULU黃路梓茵擔任代言人，發起「夢想繪實現」繪本募集計畫，預計今年底前達成募書1萬本目標，將捐贈和平區部落10所學校，預計下月底建置圖書櫃，年底前完成捐贈繪本儀式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言