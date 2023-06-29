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德芙蘭國小谷關分校另類結業式 部落走讀募1萬本書

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供

台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式很不一樣，師生唸繪本，並請孩子用豐富色彩繪製出心目中的募書箱，鼓勵民眾捐贈書籍，完成1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫，捐贈和平區部落10所學校，預計下月底建置圖書櫃，年底前完成捐贈繪本儀式。

校長古金益帶著谷關分校12名學童及全體教職員到部落「走讀趣」，與台中市山城人文產業發展協會規畫互動學習課程，在大和谷關閱讀驛站以「閱讀」主題舉辦另類結業式。

台灣大和志工社會關懷協會榮譽理事長陳明發、理事長何正仁，自2017年在2千公尺高的梨山組裝書櫃，與梨山賓館副總林閔政一起發起「山那邊夢想書房」，至今梨山書櫃藏書已超過1萬冊。

今年5月，邀請LULU黃路梓茵擔任代言人，發起「夢想繪實現」繪本募集計畫，預計今年底前達成募書1萬本目標，將捐贈和平區部落10所學校，預計下月底建置圖書櫃，年底前完成捐贈繪本儀式。

台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
台中市和平區德芙蘭國小今舉行結業式，師生唸繪本，並由孩子繪製出心目中的募書箱，募集1萬冊的「夢想繪實現」募書計畫。圖／德芙蘭國小提供
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